斯堪尼亚于 2022 年 6 月首次推出了下一代电池电动零排放支线卡车， 并已积累了大量订单。现在将在瑞典南泰利耶开始生产配备 R 和 S 驾驶室的卡车，发动机功率为 400 或 450 kW，足以满足各种卡车应用的需求。

凭借更新的城市纯电动汽车（包括新型绿色电池组和电动底盘）以及斯堪尼亚充电接入等服务，斯堪尼亚的产品现已达到成熟水平，使其对广大客户（无论其交通方式如何）具有吸引力和相关性作业。斯堪尼亚的下一代区域电池电动卡车拥有令人印象深刻的数字：列车总重可达 64 吨，续航里程可达 390 公里，充电容量高达 375 kW，最高功率水平 – 400 或 450 kW（约610 马力）——比道路上大多数传统卡车的动力要高得多。

斯堪尼亚最新的电动卡车提供刚性卡车和牵引车两种类型。R 系列和 S 系列驾驶室均可提供。与往常一样，续航里程会因重量、操作、天气、驾驶风格等因素而变化，但配备 6 块电池的 27 吨城市自卸车每次充电预计可行驶 350 公里。充电一小时即可增加 270 公里的续航里程。而且它不需要 350 kW 的最高可用充电点来实现合理的充电时间：对于使用 1.3 kWh/km 的卡车来说，130 kW 的充电器在一小时内可增加 100 公里的续航里程。