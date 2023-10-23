当 ChatGPT 等其他 AI 产品爆火时，苹果可以说被打了一个措手不及，但该公司目前正在准备应对措施，并计划为其全系列设备开发 AI 功能。

蒂姆库克此前声称苹果多年来一直在致力于生成人工智能技术，但彭博社马克·古尔曼 (Mark Gurman) 在最新 Power On 时事通讯中明确指出，根本不是这么回事。

去年，当 OpenAI 的 ChatGPT 像火箭一样起飞时，苹果基本上什么也没做。他们就眼睁睁地看着谷歌和微软推出了基于生成式 AI 的搜索引擎和其他产品，而苹果唯一注意 AI 的内容是 iOS 17 中改进的自动更正系统。

一位知情人士表示：“（苹果）对此十分焦虑，内部认为这是一次相当大的失误。”苹果高管们对行业突然爆发的 AI 热潮感到措手不及，从去年年底开始就一直在努力弥补失去的机会。

正如古尔曼 7 月提到的那样，该公司刚刚创立了自己的大型语言模型 Ajax，并在公司内部推出了名为“Apple GPT”的聊天机器人，下一步的关键就是确定该技术能否应对竞争对手，以及苹果将如何将其应用于其产品。

他还透露，负责 AI 和软件工程的苹果高级副总裁约翰·詹南德里亚（John Giannandrea）和克雷格·费德里吉（Craig Federighi）正在领导这项工作，而他们在库克的团队中被称为生成式 AI 推动的“执行发起人”。

据称，苹果服务主管埃迪・库伊也参与了其中。这三人现在计划每年在这项事业上投入约 10 亿美元。

目前，詹南德里亚正在监督新 AI 系统的底层技术开发工作，他的团队正在对 Siri 进行深度改造以实现这一目标。

Gurman 认为，这个更智能的 Siri 助手最快也要到明年才能准备好，但苹果内部仍有人对这项技术表示担忧，而且苹果的 AI 功能可能需要更长的时间才能在其产品线中普及。

与此同时，费德里吉的软件工程团队正在将 AI 添加到 iOS 18 中，而且有一项命令要求在其中加入基于该公司大型语言模型（LLM）运行的功能，该模型利用大量数据来磨练 AI 能力。据称，这些新功能可进一步改善 Siri 和 Messages 应用回答问题和自补充完善句式的能力，类似于竞品。

苹果的软件工程团队还在考虑将生成式 AI 集成到开发工具如 Xcode 中，此举可能有助于应用开发者更快地编写新 App，这与微软 GitHub Copilot 等服务保持一致，所以苹果目前可以说是全面落后，甚至要落后一年还多。

此外，库伊团队还在努力将 AI 添加到尽可能多的应用中。例如，该团队正在探索为 Apple Music 添加新的 AI 功能，包括自动生成播放列表（Spotify 已经与 OpenAI 合作推出了这一功能），以及该公司的生产力应用。

据称，库伊的团队正在研究如何利用生成式 AI 来帮助用户在 Pages 等应用中获得更好地体验。同样，微软已经为其 Word 和 PowerPoint 应用推出了类似的特性。

他还提到，苹果还在其 AppleCare 部门测试用于内部客户服务应用的生成式 AI 功能。

此外，苹果内部对于生成式 AI 的争论还有一个非常关键的点，那就是如何部署生成式 AI，究竟是完全在设备上本地运行，还是采取基于云的设置，亦或者是介于两者之间。

众所周知，在设备上本地原生支持毫无疑问是最快的方式，而且有助于保护隐私，但云端 LLM 可以实现更高级的操作。

Gurman 认为，苹果有可能会采用综合方法，亦或者是说折中方案：某些功能采取设备本地处理，而部分更高级的任务则使用云处理。