根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》）以超过1700万次下载，位列9月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了28%的下载量；其次是越南和巴西市场，分别占10.1%和8.9%。9月初，该游戏推出了新赛季。9月16日，该游戏通过Monster Jacket Extravaganza活动发布了新道具和载具。9月25日，游戏与《鬼灭之刃》合作，推出了主题物品，使热度居高不下。（注：下载量仅统计App Store和Google Play，不包括第三方安卓市场。）

Supersonic Studios《Build A Queen》以超过1670万次下载位列榜单第2名。巴西是该游戏第一大市场，贡献了14.7%的下载量；越南市场以7.7%的下载量排名第2，排名第3的印度市场占7.5%。

排名前五的另外3款游戏依次为《Roblox》、Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》和SayGames《My Perfect Hotel》。

2023年9月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为40.6亿次，同比下降近3%。印度市场以7.79亿次下载排名第1，占全球总下载量的19.2%。巴西市场以9%的下载量排名第2，第3名是美国市场，占7.5%。

得益于出色的美术设计和沉浸式战斗体验，Niantic《Monster Hunter Now》和SQUARE ENIX《Final Fantasy VII Ever Crisis》都在发布首月成功进入了收入增长和下载增长榜单。《Final Fantasy VII Ever Crisis》在上线当日就登顶日本iPhone手游下载榜，并连续7天占据榜首。而《Monster Hunter Now》不仅在上市当天荣登日本iPhone手游下载榜榜首，还在9月剩下的时间保持在前2名。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。