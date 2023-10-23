据悉，总部位于新加坡的电动车充电服务运营商Charge+已于近日宣布获得了由TRIVE Venture Capital领投的未公开数额的A轮融资。

Charge+在一份声明中表示，本次筹集的资金将优先用于两件事宜——这包括推进Charge+履行由新加坡陆路交通管理局授予的正在进行的招标合同。于此，该公司将在住宅区停车场提供约4000个电动汽车充电点。其次，Charge+也将在东南亚五个国家（新加坡、泰国、柬埔寨、马来西亚、越南）中建设一条5000公里的电动车充电高速公路。据介绍，此高速公路预计将成为该地区中最长的电动车充电骨干网。

Charge+成立于2018年，自成立以来已在已在新加坡部署了1000多个EV充电站，覆盖公共住房、公寓、购物中心、商业建筑和工业设施等区域。此外，Charge+也在马来西亚、泰国、越南、印尼和柬埔寨开展EV充电业务。

另一方面，除了建设自己的充电基础设施外，Charge+还会同区域电动汽车充电运营商合作，利用其专有的移动应用程序扩展充电网络。据介绍，基于这一点，Charge+已经与马来西亚国家能源有限公司（TNB）、泰国发电局（EGAT）和印尼国家电力公司（PT PLN）签署了合作协议，使得Charge+的应用程序用户可以方便地访问各自国家的电动汽车充电设施。

展望未来，该公司表示，其目标是到2030年在东南亚安装30000个电动汽车充电站，希望从中推动该地区电动汽车的普及。而作为对比，有数据预测，到2030年，东盟市场预计将需要 9.5万个公共交流EV充电站和4万个直流EV充电站。