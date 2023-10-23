世界上第一辆越野太阳能汽车Stella Terra已经利用太阳能从摩洛哥北部到撒哈拉完成了 1,000 公里的试驾。

在摩洛哥，太阳能汽车穿越干涸的河床、森林地区，沿着陡峭的山路，穿过松散的沙漠。“这是一次令人难以置信的旅行，有一个美好的结局。Stella Terra 的效率很难预测。这就是为什么我们不确定是否可以依靠太阳能来实现这一目标。在骑行过程中，Stella Terra 消耗的能量比预期少了 30%。我们能够依靠太阳能驱动整个旅程，而不依赖于充电站。”车队经理 Wisse Bos 解释道。

Stella Terra 的太阳能由屋顶上的太阳能电池板收集。凭借这些太阳能电池板及其坚固的结构，Stella Terra 以可持续的方式在世界任何地方实现了完全独立。

Stella Terra 可合法上路，最高时速为 145 公里（90 英里）。在阳光明媚的日子里，其电池续航里程在公路上约为 710 公里（441 英里），在越野下约为 550 公里（342 英里），具体取决于路面情况。

制造一种自我维持的越野车提出了新的挑战，据了解，这是全球同类产品中的第一款。“Stella Terra 必须能够承受恶劣的越野条件，同时保持足够的效率和重量，以便能够由太阳能提供动力。这就是为什么我们必须为 Stella Terra 自己设计几乎所有东西，从悬架到太阳能电池板的逆变器。”团队经理 Bos 说道。

移动专家、TU/e 教授 Maarten Steinbuch 对这个团队印象深刻。“在正常情况下，制造一辆能够应对恶劣条件的节能汽车已经很困难，更不用说将太阳能电池板集成到汽车中了。我还没有看到有人这样做。我预计五到十年内电动汽车将成为我们整个能源网格系统的一部分。当家用电池出现时，甚至可以通过太阳能汽车产生能量并将其输送回您的家中。埃因霍温太阳能团队的创新可能会改变未来。”