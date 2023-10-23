Stellantis推出的 Pro One 是公司商用车业务的强化战略攻势，旨在实现全球领先地位，涵盖 Stellantis 六个标志性品牌的专业产品——雪铁龙、菲亚特Professional 、欧宝、标致、 Ram和沃克斯豪尔。

Stellantis Pro One 客户将受益于这一伞式业务，其中包括：一流的货车、皮卡车和微型移动选项；领先的下一代电气化推进系统；连接的转换器/改装生态系统；全互联车辆技术；以及全面的业务合作伙伴心态，以最大限度地提高专业客户的业务效率、最大限度地降低成本并提高盈利能力。

如今，商用车业务占 Stellantis 净收入​​的三分之一，年销量为 160 万辆，Pro One 战略将帮助 Stellantis 实现 Dare Forward 2030 战略计划目标：到 2030 年将商用车净收入翻一番，与 2021 年相比；40% 的电动汽车 (EV) 销售组合；并产生 50 亿欧元的服务收入。

作为 Stellantis Pro One 发布的一部分，每个品牌的全新货车阵容将于 10 月 23 日星期一发布，配备第二代零排放动力系统、独特的氢解决方案、全面的连接性和顶级自动驾驶辅助系统。与此同时，产品阵容将在北美重新焕发活力，推出即将推出的电动货车和皮卡，包括Ram ProMaster EV和2025 Ram 1500 REV。

各品牌推出的 Stellantis Pro One 由六大支柱支撑：

– 业界最丰富的产品系列，涵盖货车、皮卡和微型交通

– 通过氢气和改造等补充解决方案，继续保持零排放领先地位。对于第二代纯电动汽车，在不影响内燃版本提供的功能的情况下增加续航里程

——通过全球 20,000 多个专用接触点提供定制和无缝的客户体验；Free2move Charge 提供的完整充电生态系统，可随时随地以任何方式为客户提供量身定制的无缝电动汽车充电和能源管理，包括硬件、软件、安装和服务；通过 Stellantis Financial Services 提供有竞争力的金融服务

– 新的数字转换器/改装生态系统可缩短交货时间

– 100% 互联服务：所有货车和皮卡车将于 2023 年底前连接并激活，受益于软件功能

– 拥有 15 辆商用车的全球制造足迹欧洲、北美、南美、中东和非洲工厂，支持全球雄心

如今，Stellantis 在大欧洲和南美洲的商用车销售中占据行业领先地位，市场份额为 31%，市场份额为 28%。它在中东和非洲排名第二，在北美排名第三。自 2021 年以来，Stellantis 推出了全电动货车系列，是大欧洲商用纯电动汽车领域无可争议的领导者，拥有超过 40% 的市场份额，也是氢和替代燃料的技术先驱。

Pro One 战略还与 Qinomic 一起试行一项改造计划，利用 Stellantis 的循环经济专业知识，旨在通过经济实惠、值得信赖的电气化改造来延长现有内燃货车车队的使用寿命。

Stellantis 拥有超过 20,000 个全球销售和服务接触点，通过其销售和服务顾问网络以及延长的营业时间，支持与客户建立完全沉浸式、量身定制的合作伙伴关系。通过 Pro One 360​​ 度方法，品牌产品专家和内容顾问可以帮助专业人士选择最适合任务的车辆、设备配置和服务。根据客户的期望、能力和使命，Stellantis 提出最适合的业务解决方案。

秉持以客户为中心的理念并顺应市场趋势，Stellantis 将提供一款新型专用大型货车的工厂制造版本，其设备和功能旨在提高驾驶员的效率，包括后面的卷帘门和一个口袋门。

Stellantis 利用 34 个国家/地区的 400 个现有全球合作伙伴关系，将占 Stellantis 商用车销量 50% 的改装商和改装商与客户、零售商和制造商连接起来，建立无缝的数字客户旅程，以缩短生产和交付周期。集成方法包括为加工商和改装商提供对全数字生态系统的共享访问权限。为了实现电气化转换，转换器和改装商还将利用新的电动取力器 (ePTO) 创新，该创新使用车辆的已安装能量，而不是添加额外的电池。

作为 Dare Forward 2030 战略计划中七项增值业务之一，Stellantis 的服务收入目标为 50 亿欧元，到 2023 年底，其新货车和皮卡将 100% 联网，并从 2026 年起进行无线更新向前。这种更新的功能和连接支持新的服务包，重点关注业务连续性和效率，最终目标是减少车队停机时间和总拥有成本。