波士顿动力公司在其官方 YouTube 频道上传了一段视频，展示了波士顿动力机器狗的“语言能力”。视频中，波士顿动力机器狗化身“导游”带领工作人员参观自家公司的各种设施。

这只机器狗目前能够回答问题，在发出声音的同时，“嘴巴”也可以随之张开。据介绍，波士顿机器狗目前之所以可以开口说话，是因为工程师们使用了 ChatGPT 的 API 和一些开源的大语言模型来对其进行训练。同时，工程师们为机器狗配备了扬声器，并添加文字转语音功能。视频中的机器狗使用一口“英国口音”询问员工是否可以开启旅程，并介绍即将参观的充电站。

据波士顿动力公司的首席软件工程师 Matt Klingensmith 介绍，为了实现上述的“导游”功能，团队为机器狗提供了一个非常简短的脚本，涉及公司设施中每个房间的信息。然后，机器狗将脚本与它身体上的摄像头等硬件获得的图像结合起来，让它在产生反应之前，能够获得更多关于它所见事物的资料。

波士顿机器狗这次能够实现的能力不只是“导游”，它还可以吟出“发电机在没有欢乐的房间里低声哼唱，好像我的灵魂”这样的诗句。当工作人员有一次问及机器狗的“父母”是谁时，它指向了办公室中陈列的旧款机器狗。

波士顿动力公司的机器狗已经陆续展现了包括翻跳舞蹈、智能重新规划路线、跑酷、倒啤酒等在内的多种技能。2020 年 12 月，现代汽车宣布以 10 亿美元收购波士顿动力，成为波士顿动力的母公司。