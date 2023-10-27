在那些打算购买智能手机的人中，31％表示，升级到最新技术是他们购买的主要原因；

对于18%的受访者来说，5G是首要考虑到的规格，其次是最新的处理器（14%）和RAM（9%）；

亚马逊是48%计划进行在线购物的人的首选线上渠道（占总受访者的86%）；

三星（33%），苹果（18%），小米（11%）和一加（10%）是这个节日季最受欢迎的品牌；

42%的受访者计划购买高端智能手机（30000印度卢比或~360美元及以上）；

5G、最新处理器和大运行内存是受访者在购买时首要考虑的规格。

根据Counterpoint Research开展的一项关于印度节前智能手机消费者的调查，在计划值此节日购买智能手机的印度消费者中，31%的受访者表示，升级到最新技术是他们购买智能手机的主要原因。

18%的受访者将5G视为首要考虑的规格，其次是最新的处理器(14%)和大运行内存(9%)。预算方面，42%的受访者计划购买高端智能手机（30000印度卢比（约合人民币2630.6元）或约360美元（约合人民币2626.5元）及以上）。渠道偏好方面，高达86%的受访者表示可能通过线上购机，其中亚马逊是首选平台。

此项调查于10月进行，受访人群为计划在此节日旺季购买智能手机的印度消费者，调查内容涵盖购买的主要原因、品牌偏好、首选价位、期望规格和优惠等方面。此外，将消费者的未来偏好与当下智能手机购买情况相结合，有助于洞察他们对品牌和购买渠道的转换模式或忠诚度。

印度节前智能手机消费者调查的关键要点

至于消费者最喜爱的智能手机品牌，三星以33%的比例位居第一，其次是苹果（18%）、小米（11%）和一加（10%）。购买渠道偏好方面，40%的受访者倾向于线上购买智能手机，而46%的受访者认为线上和线下购买途径皆可。在该86%的受访者中，亚马逊是首选线上渠道(48%)，其次是Flipkart (41%)。人们首选亚马逊的五大原因是：优惠具吸引力、顶级品牌供货、最新终端货源、送货快速且可靠。

谈到智能手机的购买偏好，研究总监Tarun Pathak说：“消费者青睐最新技术，不仅仅是为了体验，还是为了满足他们日益增长的需求。这体现在我们的调查中，其中显示5G是消费者最想要的规格。5G将在未来几年继续推动智能手机的需求。目前，5G已经下探到低位价格段（低于10000印度卢比（约合人民币876.9元）或约120美元（约合人民币875.5元））。此外值得关注的是，20%的受访者更愿意从线下模式转到线上平台，其中43%的受访者称首要原因是可以买到最新的终端。在节日旺季期间，手机品牌厂商和平台希望通过提供具竞争力的优惠吸引买家。我们预计今年的节日旺季表现将好于去年。”

调查还发现，22%的受访者认为返现／奖励是吸引他们购买智能手机的首选优惠，其次是银行优惠（21%）和免息等值每月分期（16%）。至于最合适的免息等值每月分期期限，三分之一的受访者选择6个月。