2023年第三季度，中国智能手机销量同比下降3%，表明市场可能已经见底。

得益于新推出的Mate 60系列（搭载麒麟9000S SoC芯片），华为同比增长37%，成为市场大赢家。

主要手机品牌厂商的表现同比差异显著，导致市场排名发生变化。在vivo和OPPO失去市场份额的情况下，荣耀占据榜首。

苹果在中国手机市场份额不佳，主要原因是渠道价格降价过早，官方价格调整不及时，同时开售表现不佳。

根据Counterpoint的手机销量月度报告，2023年第三季度，中国智能手机销量同比下降3%，同比降幅收窄，表明市场可能已经见底。主要手机品牌厂商的表现与去年同期相比差异显著，导致市场排名发生变化。在vivo和OPPO失去市场份额的情况下，荣耀占据榜首。

中国智能手机市场销售份额，2022年Q3 vs 2023年Q3

2023年第三季度，除华为外，大多数领先手机品牌厂商表现不及预期。华为在8月底发售了Mate 60 Pro，搭载麒麟SoC，这一举动引起了市场的巨大轰动。该产品极大的推动了华为在2023年第三季度的智能手机销量，同比增长37%。

高级分析师Ivan Lam在谈及华为表现时表示：“华为采用 ‘先锋计划’ 销售Mate 60 Pro，尽管该产品主要通过自营线下和线上渠道进行销售，但该产品仍迅速引起广泛关注。目前正在提升产量以满足市场需求。”

荣耀以18.3%的份额领跑市场，这主要得益于新推出的HONOR X50和HONOR 90。在具竞争力的促销价格推动下，Redmi K和Note系列的销售表现强劲，小米录得同比增长。这两个品牌的市场份额均有小幅增长，对此，研究分析师Alicia Gong表示：“荣耀和小米都专注于为零售商和消费者提供更实惠的中端产品，以抵消可能的市场下行压力。结果表明，这一策略非常有效。”

OPPO、vivo和苹果的销量均出现两位数的下降。Ivan Lam称：“iPhone销量下滑的原因在于渠道提前降价，而官方后续的价格调整由于错失时间窗口而未能及时挽救销售。此外，iPhone 15系列在发布初期由于供应受限，销售表现不及iPhone 14系列。然而，受二线及以下城市的低消费力影响，加之在传统线下渠道占据主导地位的OPPO和vivo在促销力度上也略逊于荣耀和小米。”

本季度，折叠屏智能手机的销售继续增长。OPPO Find N2 Flip仍然是最畅销的翻盖式折叠屏手机，而HONOR Magic V2在大折叠屏机型中表现出色。进入第四季度，手机品牌厂商都积极备战，以期在年底前实现强劲的销售业绩，从而提升他们全年的整体表现。