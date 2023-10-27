总部位于新加坡的多币种数字支付平台YouTrip日前宣布，已经在其B轮融资中获得了5000万美元资金，使其融资总额达到了超1亿美元。

据了解，这笔融资由Lightspeed领投。YouTrip在一份声明中表示，这笔新资金将用于进一步推动公司的增长、投资更多技术以深化产品和创新能力、并计划招聘超一百名新人才扩大区域团队，从而在东南亚的新市场地区开展业务。

YouTrip于2018年推出，成立初期旨在帮助个人用户基于多币种的形式进行线上付款。据介绍，YouTrip支持多达150多种货币，且用户无需在支付时付出额外费用和隐藏费用。另一方面，在2022年时，YouTrip也推出了一款名为YouBiz的面向中小企业和初创公司的公司卡及支出管理平台，使得企业能够以此来进行跨境支付活动（如商务旅行和数字营销支出）。

在市场表现方面，YouTrip透露，得益于疫情后旅游业的复苏以及东南亚电商的持续增长，公司在新加坡和泰国的消费者多币种支出大幅提升，其用户群在过去两年中增加了两倍。同时，据其CEO表示，YouTrip每年处理的支付总额达近100亿美元。

展望未来，YouTrip称，YouBiz目前已为3000多家企业提供了服务，希望在明年时将该数字翻倍。此外，据该公司CEO指出，截至今年4月，YouTrip已实现EBITDA盈利，并准备在后续实现更多增长。