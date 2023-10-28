极越品牌首款量产“汽车机器人”极越01正式迎来上市。新车定位纯电动中大型SUV，诞生于SEA浩瀚架构，搭载了基于Apollo高阶自动驾驶能力进一步开发的智能驾驶系统，两个版本车型售价分别为24.99万元和33.99万元。

极越01的前脸拥有一条贯穿式的灯组将两侧T字形大灯组联结起来，展现出强烈的科技感。大灯组与轮眉灯、AI指示灯共同构成了新车的智能交互灯光系统，在自动驾驶、语音交互等不同场景中会有不同的交互灯语，用户也可自由编程。

为了获得更好的风阻系数和更流畅的车身线条，极越01取消了门把手，并将车外传感器进行高度集成化隐藏，比如车外超声波雷达均和周围车身平面齐平，颜色也和车身同色设定，从视觉上减少色差。该车开门将通过自动感应、语音、按键、UWB钥匙等多种方式实现。

作为一款中大型SUV，极越01的车身长度为4853mm，宽度为1990mm，高度为1611mm，轴距则达到了3000mm。虽然尺寸不小，但整车的风阻被控制在了0.249Cd的水准，在同级别产品中较为领先。

极越01的尾灯上方搭载了分段式扰流板和自动升降尾翼，该尾翼可根据不同驾驶状态，由AI自适应调节。自动模式下，该尾翼会在车速达到95km/h以上时自动升起以降低风阻，并在速降至65km/h以下时自动收回。

坐进进车内，35.6英寸6K超清一体中控屏横亘在极越01座舱前部，屏幕像素密度达到185 PPI，可全屏展示，也可分成双屏和三屏独立显示。方向盘则采用U型的半幅式设计，且取消了左右拨杆、中控实体按键等设置。

不止是设计具有科技感，极越01的语音系统也科技感十足。该系统支持主驾免唤醒、连续说、四音区同时说等功能，让用户可通过语音来完成全车功能的操控。由于极越实现了AI算法全量本地化，所以新车支持全域离线语音识别功能，且延时仅为500ms。

即便在车外，用户也可以通过语音让极越01实现泊入泊出、开门、放音乐、灯舞、充电口盖、介绍自己、播报剩余电量等一系列功能。

除了语音系统，极越01还搭载了多模态融合感知系统，融合了视觉图像识别、车内外传感器（座椅、雨量、位置等）、用户偏好和数据、场景状态信息等。为支撑一系列功能的流畅体验，极越01首发搭载了高通第4代骁龙汽车数字座舱平台8295芯片，并完全启用2个NPU，AI算力达60TOPS。

目标打造“汽车机器人”的极越品牌并未给极越01配备当下快成为智能汽车标签的激光雷达，而是选择BEV+Transformer+OCC占用网络的“纯视觉”高阶智驾技术方案。

虽然没有激光雷达，极越01的智驾系统仍支持点到点领航辅助，具备覆盖高速、城市、泊车等多场景下“多域融通”的高阶智能辅助驾驶能力。为这些功能提供服务但则是总算力508TOPS的2枚英伟达Orin芯片。

极越01拥有单电机和双电机两个版本动力系统。其中，单电机版拥有200kW的最大功率和343N·m的峰值扭矩，双电机版则拥有400kW的最大功率和686N·m的峰值扭矩，0-100km/h加速时长为3.8s。

续航方面，极越01单电机+71.4kWh磷酸铁锂电池版本的CLTC综合工况续航里程为550km，单电机+100kWh三元锂电池版本的CLTC综合工况续航里程为720km；双电机+100kWh三元锂电池版本的CLTC综合工况续航里程为660km。不同电池版本车辆均可在30分钟内完成10%-80%的充电。