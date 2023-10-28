东京车展 2023上，雷克萨斯以“突破电气化体验的界限”为主题推出了一系列概念车型，设想通过电动汽车实现移动出行的新可能性。雷克萨斯展台举办了将于2026年发布的下一代纯电动汽车（BEV）概念车LF-ZC的全球首发，以及BEV旗舰概念车LF-ZL，让人们一睹该品牌的未来。

今天推出的 LF-ZC（雷克萨斯未来零排放催化剂）概念车是即将推出的下一代雷克萨斯 BEV 系列的一部分，预计将于 2026 年上市。顾名思义，该车型成为电动汽车新体验的催化剂。时代的进步，包括提升的驾驶动力、不妥协的设计和全新的专属服务——这是雷克萨斯品牌承诺的缩影，即打造能够丰富挑剔客户生活的汽车。

加入生产概念的是 LF-ZL（雷克萨斯未来零排放豪华车），这是一种纯电动汽车愿景概念，让人们一睹移动、人员和社会无缝连接的未来。它提供无与伦比的个性化客户与车辆交互，为每个人提供独特的驾驶体验，从他们的行为中获取提示并不断提出建议。这一未来的旗舰车型旨在呈现一种本质上可持续、无负罪感的奢华生活方式，使客户能够满足自己的需求和愿望，同时为整个环境和社会做出积极贡献。

全新纯电动架构打造数字化智能座舱和宽敞车内空间

将前排乘员置于较低、靠前的位置，可以营造出车内宽敞的感觉。完全平坦的地板和全景屋顶增加了头顶上的宽敞感，从而产生了意想不到的开放式室内设计，从外部看并不明显。

以前分布在驾驶舱大面积区域的各种功能现在已整合到触手可及的数字键盘中。换档、ADAS 和驾驶模式选择等车辆功能控件均位于左侧数字键盘内。音乐、气候控制、电话和人工智能功能等便利功能都被分组在正确的数字键盘中，旨在实现直观且易于使用的布局。

通过采用与 HUD 相同的概念将信息投射到前挡风玻璃上的后置仪表显示器来应用“眼睛注视道路”原则。此外，车辆两侧均安装了数字后视镜。通过投影车辆周围环境的图像，可以最大程度地减少驾驶过程中驾驶员视线、焦点和头部运动的变化，从而实现畅通无阻的驾驶舱视野，从而提高注意力。

前排乘客侧的宽大显示器可作为高度可编程的开放平台，用于娱乐和多样化应用，拓宽了未来移动的前景。

下一代雷克萨斯 BEV LF-ZC 概念车将于 2026 年投入生产

多年来，雷克萨斯通过电气化技术磨练了雷克萨斯 Driving Signature 精确、直观的动态承诺。该品牌致力于继续通过纯电动汽车传递雷克萨斯标志性的工艺，生产兼具功能性和美观性的汽车，毫不妥协。LF-ZC体现了这一愿景，成为雷克萨斯电气化之旅的象征。LF-ZC 的特点是其圆滑的比例、低重心、宽敞的驾驶室以及将功能性与美观完美融合的充满情感的设计。

下一代雷克萨斯纯电动汽车将通过最小化所有核心部件来实现更通用的车辆包装。这直接转化为驾驶性能，LF-ZC 提供引人入胜且令人兴奋的动力，使驾驶员和汽车合而为一，利用纯电动汽车出色的惯性特性并建立在雷克萨斯 RZ 开发技术的基础上，例如通过全系统进行无缝驱动力控制。车轮驱动 DIRECT4 系统和线控转向提供自然、线性的转向感觉。

数字化智能座舱具有基于情境的功能，客户可以在需要时访问所需的功能，使其成为增强沉浸式驾驶体验的控制界面。新软件平台“Arene OS”界面的集成，可以根据时代的发展不断更新功能，包括先进的安全技术和多媒体功能。为了获得个性化的驾驶体验，汽车可以通过软件支持的硬件根据驾驶员的喜好调整加速和操控等基本性能特征，从而成为客户真正的伴侣。

新一代语音识别系统利用先进的人工智能技术，对语音命令的快速响应和敏锐的建议为客户提供了与细心、包容的管家交谈的服务体验。除了传统的导航功能之外，它还考虑了驾驶员的日常活动模式和情绪，提供符合驾驶员偏好的路线和模式建议。

在整个内饰中，Bamboo CMF（颜色、材质、饰面）概念代表了雷克萨斯独特的可持续发展努力，专注于循环资源利用，同时通过创新的内饰设计为客户提供新鲜的体验价值。通过这种方式，雷克萨斯正在通过技术探索传统材料的新可能性，结合环境和社会可持续发展的双重原则以及豪华设计。

纯电动汽车独有的外观设计，结合了令人兴奋的动态性能和未来的视觉吸引力。“挑衅性简约”的设计主题代表了雷克萨斯独特身份的演变，通过时尚、精致的设计创造出引人注目的存在。设计团队以空气动力学为核心，融入独特的纯电动汽车功能和结构元素，追求引人注目、优雅凝练的低重心造型，暗示令人振奋的驾驶体验。

通过打造从低矮引擎盖延伸出来的时尚轮廓，并使驾驶室向后逐渐变细，突出的后轮喇叭口得到了强调，实现了高空气动力学性能和宽阔车身之间的平衡。纺锤形车身设计延伸至前脸之外，并沿着车门两侧和后保险杠无缝延续，象征着通过电气化实现的功能和设计的全面进化。通过集成进气口和排气口等空气动力学元素，功能性已转化为独特的设计特征。这形成了一种情感上引人入胜且独特的外观，在美观和效率之间没有妥协。

“竹CMF理念”，可持续创新，通过科技探索资源循环利用新可能

根据雷克萨斯的可持续发展理念，竹子被选为标志性材料，以体现对循环经济的承诺，有效减少、再利用和回收宝贵的环境资源。竹子在其快速生长、显着的二氧化碳吸收能力和几个世纪以来作为建筑和工艺品材料在日本提供的持久美丽之间取得了平衡。通过各种技术将竹子融入下一代纯电动汽车的设计中，雷克萨斯将电动汽车的奢华和美观提升到了一个新的水平。这些功能兼具实用性和装饰性：融入竹纤维的元素以及用竹线编织的织物，在与光相互作用时打开了迷人体验的大门。

高级定制功能打造出真正个性化的车辆

利用纯电动汽车更紧凑的动力系统，具有高空气动力学性能的美学形式旨在实现约 0.2 的 Cd（阻力系数）值。低矮的引擎盖和整流罩营造出一个身临其境的驾驶舱，具有前所未有的广阔视野，让驾驶员能够充分关注道路。

通过使用新一代棱柱形高性能电池，LF-ZC 的目标是实现传统纯电动汽车约两倍的续航里程，缓解里程焦虑，并为客户提供从城市通勤到长途旅行等各种情况下的驾驶乐趣。

新一代语音识别系统采用先进的人工智能“管家”技术，利用自学习功能进行软件定制，让车辆在每次驾驶时自动为每位客户设置最佳的个人设置。巴特勒还旨在通过驾驶数据的积累，提供更加个性化的驾驶体验。它不仅仅是了解客户的特征并提供满足他们即时需求的建议 – 它还识别客户可能不知道的偏好，提供新的体验价值。

全新Arene OS的采用将为车辆驾驶动态带来前所未有的体验。只需一辆车，就可以根据个人喜好复制各种汽车操作、驾驶特性、声音和振动。线控转向和 OTA 的结合将使雷克萨斯能够将车辆设置从虚拟空间带入现实世界。例如，客户将能够使用车内的线控转向技术参与电子竞技，然后通过 OTA 实施他们的首选设置，让他们在现实世界中体验。借助此类 OTA 更新，汽车将与客户一起成长，随着时间的推移，拥有体验会变得更加充实。

下一代生产技术

下一代雷克萨斯纯电动汽车将采用通过千兆广播形成的新模块化结构，将车身分为前、中、后三个部分。铸造提供了更大的形状自由度，而零件的集成也增加了刚性，以实现线性和自然的车辆动力学。将电池放置在车身中央部分，可确保前后结构保持独立，从而能够将电池先进技术快速集成到车辆中，并有助于更加敏捷的未来发展。

生产过程引入了自动驾驶装配线，汽车可以自动进入下一个装配阶段。这使得车辆仅靠前部、中部和后部的电池、电机、轮胎和无线终端组件即可实现自动驾驶。生产线取消传送带，可以更灵活地根据需要重新安排工厂布局，从而缩短生产准备时间，并降低工厂投资成本，从而实现更灵活的业务运营。

LF-ZC 和其他下一代纯电动汽车将采用先进的高性能电池。这些电池采用棱柱形结构，旨在通过改进空气动力学集成和减轻重量来增加续航里程，从而提高车辆效率和电池性能。电池的薄型有助于提高车辆的设计灵活性，从而形成更具吸引力的轮廓。此外，它的重心较低，可改善驾驶动态。此外，通过简化和紧凑电池结构实现了高能量密度，从而可以将更多能量集成到车辆中。