高 95 毫米，圆柱形，直径 46 毫米，这些是新的电池样品，就像 2025 年起将在Neue Klasse车型中使用的样品一样，在帕尔斯多夫的新电池制造能力中心 (CMCC) 生产。因此，宝马集团将自己定位为有效提升电动汽车水平，并展示其在电池技术方面的领先地位。

“在帕尔斯多夫生产电池样品标志着我们电池战略的下一个合乎逻辑的步骤，”负责开发的宝马公司管理委员会成员弗兰克·韦伯说。“电池制造能力中心是对我们位于慕尼黑北部现有电池技术中心的完美补充。在那里进行开发，然后我们将最好的产品扩展到帕尔斯多夫的一系列流程。由于跨部门的协作，我们能够以独特的方式将产品和流程联系起来。”

位于帕尔斯多夫的 CMCC 将使宝马集团能够跨越整个细胞价值创造过程。凭借这些专业知识，该公司正在制定生产、质量、性能、成本和环境标准的基准，并与合作伙伴密切合作实施这些基准，以实现电池的标准生产。在位于慕尼黑和帕尔斯多夫的电池技术中心，宝马集团正在系统地追求未来的里程碑，例如第六代宝马电动传动系统的升级和全固态电池（ASSB）的开发。占地15,000平方米的电池制造能力中心约有80名员工，该中心的总投资约为1.7亿欧元。德国联邦经济事务部和巴伐利亚经济事务、区域发展和能源部正在欧洲资助流程IPCEI（欧洲共同利益重要项目）的框架内支持该项目。

CMCC 的回收：保持材料循环

原材料是电池生产的重要成本因素之一。因此，有效和负责任地使用原材料和载体材料是必要的，并且从环境和经济角度来看都是有意义的。在新的中国移动，将从所有流程中汲取经验，并分析吸取的教训，以进一步优化资源的利用。生产过程中的剩余材料将在 CMCC 收集、分类并反馈到电池生产周期中。除了研究电池制造工艺外，宝马集团的专家还专注于在车辆首次使用后重新利用整个电池的材料和组件。

在慕尼黑的电池技术中心 (BCCC)，第一批由 100% 回收和/或二次（电池级）阴极材料制成的电池已使用最先进的表征方法进行制造和测试。电池供应商已经在提供含有来自各种废旧电池来源（包括生产废料）的二次原材料（例如镍）的电池。宝马集团的长期目标是重新利用可回收高压电池中的所有原材料。

电池的制作方法：CMCC 样品制造的生产步骤

电池制造从电极生产开始。这里，包含例如用于阳极的石墨和用于阴极的氧化镍的基础材料以及粘合剂和溶剂，被计量并以精确测量的比例混合。这就产生了所谓的“浆料”——这意味着薄薄的金属箔被涂覆，然后在干燥后压缩。用技术术语来说，这称为“压延”。需要最高水平的精度：箔片只有几微米厚，换句话说，比蜘蛛网的丝线还薄，而涂层则在微米范围内。在电池组装过程中，涂覆的箔片（称为压延电极）使用隔膜卷绕成所谓的“果冻卷”，然后插入电池外壳中。电池充满电解质，然后首次充电，最后检查功能和质量。

CMCC Parsdorf：注重环境的建筑

位于帕尔斯多夫的 CMCC 按照高环保标准建造。电池生产中使用的技术装置已执行排放控制审批程序，确保公司遵守所有要求和指南。中国移动还将采用无化石燃料运营，依靠可再生能源（包括建筑物屋顶的光伏系统）产生的电力。该建筑还将使用最先进的地下水和空气热泵产生的再生热。

第六代 BMW 电池技术：新的电池格式和增强的电池化学成分

电池负责电动汽车的核心性能：续航里程、行驶性能和充电时间。借助专门为 Neue Klasse 车型的电动架构设计的新型 BMW 圆形电池，可以将顶级车型的续航里程显着增加高达 30%（根据 WLTP）。

新款 BMW 圆形电池的标准直径为 46 毫米，有两种不同的高度：95 毫米和 120 毫米。与第五代宝马电池的方形电池相比，第六代宝马圆形电池的阴极侧镍含量将更高，而钴含量将减少。在阳极侧，硅含量将增加。因此，电池的体积能量密度将提高 20% 以上。

Neue Klasse 中的电池、传动系统和充电技术将具有 800 伏的更高电压。除此之外，这将优化直流大功率充电站的能源供应方式，从而实现更高的充电容量，电流高达 500 安培，从而将充电时间从 10% 缩短到 80%高达 30%。

将电池生产的碳足迹减少高达 60%

宝马集团特别注重从供应链开始，尽可能降低生产过程中的碳足迹和资源消耗。为了实现电池单元的标准生产，受委托的电池制造商将使用含钴、锂和镍的二次材料。再加上其电池供应商承诺在生产中仅使用可再生能源的绿色电力，与当前一代电池相比，宝马集团将把电池生产的碳足迹减少高达 60%。