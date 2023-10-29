戴姆勒卡车北美公司 (DTNA) 已开始批量生产 Freightliner eM2，这是一款专为提货和送货应用而设计的电池电动中型卡车。这些车辆在 DTNA 位于俄勒冈州波特兰的卡车制造厂生产。

美国的首批生产装置将交付给 Ferguson、Hogan Truck Leasing, Inc.、Penske Truck Leasing、PITT OHIO、Ryder System, Inc.、TITAN Freight Systems 和 Velocity Truck Rental & Leasing。在加拿大，首批单位将交付给 Brossard Leasing 和 Day & Ross。

DTNA 电动交通主管 Rakesh Aneja 表示：“这款多功能卡车的开始生产标志着我们零排放产品线之旅的另一个重要里程碑。” “我们收到的反馈增强了我们的信心，Freightliner eM2 将满足并超越客户的期望。我们的合作伙伴和经销商期待着向他们的客户介绍 Freightliner eM2，我们很高兴看到客户和车队使用它。”

eM2 基于成熟的 Freightliner M2 106 Plus 平台构建，并于 2022 年推出电池电动Freightliner eCascadia，从而将二氧化碳中性运输扩展到中型运输领域。根据今年年初至 2023 年 9 月的可用 Polk 注册数据，DTNA 在 eCascadia 的 8 类市场中占据领先地位。

eM2 采用专有的、完全集成的、电池供电的 Detroit ePowertrain。其流线型设计将电动机和 2 速变速器直接安装在驱动轴上，从而最大限度地降低了每英里的能源成本。行驶里程根据 eM2 的两种电池容量选项而变化。6 级单电机型号可提供高达 190 的连续马力、194 kWh 电池，一次充电的典型续航里程为 180 英里。相比之下，7 级双电机型号可提供高达 255 马力的连续动力，由 291 kWh 电池支持，一次充电典型续航里程为 250 英里。

凭借其专有的电池侧面碰撞保护和底特律保证安全系统套件，eM2 坚持 DTNA 的高安全标准。标准安全功能现在包括主动制动辅助 5 (ABA5)、尾门警告、低至 0 英里/小时的自适应巡航控制 (ACC)、车道偏离警告、智能远光灯、自动雨刷/头灯和侧防护辅助系统。eM2 得到了 Detroit Connect 的进一步增强，这是一种最先进的互联车辆解决方案，有助于实时监控电池健康状况、充电状态和能源使用情况。这种连接可以实现高效的路线规划、能源优化和行程后数据分析，从而提高整体能源效率。