沙特主权财富基金PIF（公共投资基金）与现代汽车公司宣布签署合资协议，将在 沙特阿拉伯建立高度自动化的汽车制造工厂。

PIF将持有新合资企业70%的股份，现代汽车持有其余30%的股份。现代汽车还将作为战略技术合作伙伴，通过提供技术和商业援助来支持新制造工厂的发展。该项目总投资预计超过5亿美元。

该合资企业在沙特-韩国商业论坛上宣布，目标是每年生产 50,000 辆汽车，包括内燃机 (ICE) 和电动汽车。该工厂计划于 2024 年破土动工，预计于 2026 年开始生产。

新的制造工厂将创造新的就业机会并实现知识和专业技能的转移。现代汽车的本地化将加速沙特阿拉伯汽车和移动生态系统的发展，并吸引对该行业和更广泛经济的进一步投资。

此次合作是 PIF 的最新举措，旨在将沙特阿拉伯提升为全球汽车参与者，推动该行业转型，并提升沙特阿拉伯及其他地区的制造能力、基础设施和供应链。在该行业的重大投资中，PIF 最近宣布成立国家汽车和移动投资公司 Tasaru，致力于汽车供应链和制造能力的本地化。此外，PIF 和沙特电力公司宣布成立电动汽车基础设施公司，计划到 2030 年在沙特阿拉伯各地安装 5,000 多个电动汽车快速充电器。

作为全球销量第三大汽车制造商，现代汽车集团为设计、开发和运营汽车制造工厂带来了宝贵的技术能力和专业知识。

该合资企业还突显了 PIF 在打造国家和地区冠军、建设本地能力、吸引尖端技术以及在沙特阿拉伯汽车和移动领域创造高技能就业岗位方面所做的努力。PIF 的投资还使沙特阿拉伯的汽车零部件制造本地化，进一步加强汽车供应链。

现代汽车公司总裁兼首席执行官 Jaehoon Chang 表示：“我们对这家合资企业推动汽车生产重大进步、促进该地区可持续和环保汽车未来的潜力感到兴奋。我们的共同努力将为创新和环境进步创造机会。”