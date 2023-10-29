英菲尼迪今天宣布计划推出四款新车型，作为全面更新的一部分，标志着产品的复兴。为了实现到 2030 年实现其全球大部分产品线电气化的目标，英菲尼迪推出了一款时尚的全电动快背轿车概念Vision Qe，并预告了一款先进的全电动 SUV。英菲尼迪还确认其下一代QX80全尺寸SUV旗舰将于明年上市，并宣布新款QX65跨界轿跑车即将面世。

这些车型体现了英菲尼迪不断发展的设计语言，以日本风格的“Artistry in Motion”为基础。它提供的产品将令人回味的巧妙设计与强大而优雅的运动融为一体。

英菲尼迪全球负责人兼日产汽车公司全球销售高级副总裁何塞·罗曼 (Jose Roman) 表示：“今天对英菲尼迪来说是一个关键时刻，我们宣布四款令人惊叹的新车型即将上市。这些新增产品将重振英菲尼迪，并为英菲尼迪未来的发展铺平道路。”实现我们的长期计划：2030 年雄心的方法。”

与英菲尼迪最近更新的视觉识别、零售架构和多感官特征相结合，新产品实现了涵盖所有关键接触点的全面更新。

运动中的艺术

自 1989 年诞生以来，英菲尼迪一直将巧妙且具有挑衅性的设计视为其与众不同的关键因素。从简约的 Q45 高性能轿车到开创性的 FX 跨界轿跑车以及最近发布的 QX Monograph 概念车，英菲尼迪始终敢于突破界限、挑战传统并提供激动人心的产品。

该品牌未来系列的所有型号均采用名为 “Artistry in Motion”的演进设计语言精心打造。未来的客户可以期待干净而精致的外观，其中照明和面板无缝交叉，以及温馨的内饰 – 技术和丰富的材料与艺术精度相结合。

英菲尼迪 Vision Qe 为未来的全电动轿车奠定了基调

INFINITI Vision Qe概念车在东京举办的 INFINITI New Dawn 活动中亮相，预览了 INFINITI 首款全电动车型的设计。

这款时尚的快背轿车拥有低矮而宽大的轮廓，配有全宽“数码钢琴键”照明和引人注目的机加工车轮。

英菲尼迪的第一辆电动汽车将在密西西比州坎顿组装。

全新全电动SUV即将面世

英菲尼迪还展示了一款采用 Vision QXe 概念的全新全电动 SUV。Vision QXe概念车将跨界车身风格的实用性与英菲尼迪最新的设计形式和一系列先进技术融为一体。

英菲尼迪新一代旗舰SUV QX80确定将于明年上市。8 月份在 2023 年圆石滩车展上发布的QX Monograph 概念车的外观，其特点是自信、运动的姿态与宏伟而优雅的比例。

量产版 QX80 将采用同样强大的外形和极简的外观，并融入令人回味的细节。在内部，座舱将华丽的材料与尖端技术相结合，为所有三排座椅提供非凡的舒适性和便利性。

新款QX65跨界轿跑车

全新中型英菲尼迪跨界轿跑车将采用全新 QX65 铭牌。新款英菲尼迪 QX65 汲取先锋英菲尼迪 FX 的灵感，为买家在混乱的中型跨界车细分市场中提供了时尚的两排座替代品。

英菲尼迪的光明新曙光

通过这次复兴，英菲尼迪的目标是激励车主——提供超越汽车本身的以人为本的全面奢华体验。这四种未来产品将重振其产品阵容，为奢侈品买家在关键领域提供具有挑战性的替代品。