英菲尼迪今天推出了 Vision Qe 概念车，令人惊叹地预览了该品牌的电气化未来。这一概念是在东京湾沿岸的一次活动中公布的，体现了英菲尼迪不断发展的设计语言，并为其首款全电动轿车定下了基调。英菲尼迪Vision Qe概念车展示了全电动时代“Artistry in Motion”的进化设计形式。

它将艺术细节与从前到后流动的单一流畅设计姿态融为一体。其时尚、符合空气动力学的溜背轮廓散发出优雅的运动感。在确定 Vision Qe 概念的总体方向时，英菲尼迪的全球设计团队受到来自日本的三种哲学的启发。

该团队着手创造一种独特的设计，引发一种非凡的感觉——或“歌舞伎”。在实现这一愿景的过程中，团队塑造了一种具有速度感、动感和动感的车身——“Sho” ——并嵌入了散发着精致和纯粹气息的精致细节——“ Sui”。

其结果是英菲尼迪未来全电动快背轿车的令人回味的愿景。沿着车身侧面的轻柔按压与挡泥板表面相结合，营造出优雅而有力的外观，暗示着未来量产版本将提供的迷人的全电动驱动。

“当我们开始追随Artistry in Motion的灵感时，我们重新发现了日本的“翔”表达方式，这是一种优雅而有力地翱翔的表达方式。我们的设计师开始创造在我看来就像飞行中的鸟的抽象形状 – 强大，几乎一动不动，但产生如此快的速度，”全球设计高级副总裁阿方索·阿尔巴萨 (Alfonso Albaisa) 说道。“时尚、低调的外形搭配锥形但肌肉发达的后挡泥板，表现出轻松的运动和强大的目的。”

英菲尼迪 Vision Qe 概念车采用定制的暗影蓝漆面，这是一种深蓝色底漆，富含闪亮的金色亮点。随着光影在表面舞动，颜色发生变化，与温暖的金色照明相得益彰。

蓝色和金色的富有表现力的组合与英菲尼迪最近焕然一新的视觉形象相呼应，该视觉形象以这两种颜色为基础。该概念车采用大轮子，其具有引人注目的几何图案，其灵感来自于电动机紧密缠绕的线圈。温暖的金色处理与丰富的蓝色机身颜色形成鲜明对比。

英菲尼迪标志性的双拱形格栅针对电动汽车时代进行了重新设计。现在，它由前饰板上的雕刻线条代表，并用明亮的 LED 轮廓照亮。英菲尼迪的“数码钢琴键”灯光标志为该概念车的前部和后部增光添彩，发出绚丽的金色光芒。在前部，英菲尼迪最近推出的三维标志在 Vision Qe 概念车的前仪表板上散发出光芒。细长的前灯从挡泥板连接到挡泥板，强调了概念车的宽度。

数码钢琴钥匙尾灯贯穿后部整个宽度，并无缝集成在空气动力学唇缘内。车灯呈柔和的拱形弯曲，与车身侧板精确地相交。动画序列模拟钥匙扣的靠近，仿佛在优雅地欢迎车主回到车内，展现周到的款待。