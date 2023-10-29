捷豹路虎已确认，其位于斯洛伐克尼特拉的最先进工厂将生产电动汽车，作为该公司“重新构想战略”的一部分，该战略将在 2030 年之前推出 9 款新型电动汽车。

工业运营执行总监 Barbara Bergmeier 在斯洛伐克工厂成立五周年之际宣布了这一消息，对该工厂及其员工取得的令人难以置信的成功表示赞赏，自 2018 年 10 月投产以来，该工厂迄今为止已生产了超过 365,000 辆卫士和发现汽车。

JLR 投资 13 亿欧元建立了 Nitra，这是一家高度数字化和自动化的工厂，是欧洲第一家使用 Kuka Pulse 传送系统的工厂，传输时间比传统系统快 30%。此后，这家豪华汽车制造商又在新技术、土地、建筑和软件方面投资了 6000 万欧元。

新款 Defender 是由 Nitra 独家打造，为该公司带来了一个特别的财务成功故事。作为捷豹路虎过去两个财年最畅销的车型，Defender 的收入是 Classic Defender 在 2015 年的十倍。展望未来，捷豹路虎将在五年内投资 150 亿英镑，将其车辆转变为电动汽车，并在 2039 年实现碳净零。其中包括为其豪华路虎揽胜、卫士、捷豹和发现品牌实现电气化，并在 2030 年之前推出 9 款纯电动车型。

捷豹路虎正在迅速改变其工业足迹，为电气化做好准备，而 Nitra 的电气化代表了拼图中的最后一块。霍尔伍德将成为捷豹路虎的首个全电动生产工厂，索利哈尔将生产电动路虎揽胜、路虎揽胜运动版和捷豹车型，伍尔弗汉普顿的发动机制造中心将生产电动驱动装置 (EDU)，布罗姆维奇城堡将重新用于生产车身面板电动汽车。与此同时，捷豹路虎本周在英国考文垂惠特利开设了耗资 2.5 亿英镑的新未来能源实验室，为公司内部开发电动驱动装置。

有关尼特拉工厂生产的电动车型的更多细节将在晚些时候确认。