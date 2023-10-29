对驾驶的热爱是马自达每一位设计师和工程师的 DNA ，他们的热情在世界上最畅销的跑车马自达 MX-5 上体现得最为明显。在日本移动展上，除了更新版 2024 MX-5 的首映外，马自达还推出了 MAZDA ICONIC SP，这是一款将双旋转动力总成与 EV 平台结合在一起的概念车，这是最近在全汽车市场推出的动力总成方法。新款马自达 MX-30 R-EV。

MAZDA ICONIC SP是一款专为适应新时代而设计的紧凑型跑车概念车，体现了该公司对创造满足客户对驾驶和汽车热爱的产品的持续承诺。

该概念实现了低重心，提供卓越的驾驶性能。其独特的比例是通过低发动机盖实现的，这是通过将轻质紧凑的旋转发动机安装在汽车中央来实现的。

双转子旋转电动汽车系统的想法将提供高度可扩展的发动机，具有灵活的布局和燃烧各种燃料（包括氢气）的能力，使其成为马自达独特的技术，非常适合跑车套件。如果电池使用可再生能源产生的电力充电，则可以在几乎碳中和的状态下行驶。除了 MAZDA ICONIC SP 之外，马自达展台上还展示了马自达品牌图标的多个版本，其中包括最新的 MX-5——第四代车型的重大升级，配备了新的 LED 头灯和尾灯，以及对内饰进一步提升驾驶体验。

此外，展台上还展示了第一代 MX-5（马自达致力于驾驶乐趣的永恒象征），以及为儿童提供模拟驾驶体验的三分之二比例模型 MX-5，以及 MX-5。 5 仅需驾驶员的双手即可控制。