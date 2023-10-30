全方位服务车队电气化解决方案提供商B–ON和 Mobility in Harmony (MIH) 宣布，他们将发展合作伙伴关系，为车队客户提供共享解决方案。

根据此次合作，B–ON 的下一代“Pelkan”100% 电动轻型商用车 (eLCV) 和智能包裹分配器技术将补充 MIH 的最后一英里交付和软件解决方案，而 B–ON 的“ElectrOS”电气化服务产品将协作集成提升车队电气化体验。

Pelkan EV 展示车配备了 B–ON 符合人体工程学且省时的智能包裹分配器，首次在东京日本移动展上展出。这款 100% 电动轻型商用车计划于 1 月份在CES上在全球首次亮相，预计将于 2024 年推出。

B–ON 的 Pelkan 是一款远程电动轻型商用车，专为城市最后一英里配送而设计。该车辆具有成本竞争力、符合人体工程学并连接到公司经过验证的操作系统，预计将于 2024 年推出 43 kWh 和 54 kWh 电池型号。

Pelkan EV 展示车配备了 B–ON 符合人体工程学且省时的智能包裹分配器，首次在东京日本移动展上展出。这款 100% 电动轻型商用车计划于 1 月份在CES上在全球首次亮相，预计将于 2024 年推出。

B–ON 的 Pelkan 是一款远程电动轻型商用车，专为城市最后一英里配送而设计。该车辆具有成本竞争力、符合人体工程学并连接到公司经过验证的操作系统，预计将于 2024 年推出 43 kWh 和 54 kWh 电池型号。