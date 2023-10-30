宝马集团物流与技术创新者 Trailer Dynamics 合作，在现实物流运营中的各种轨道和不同距离上成功测试了电动半挂车。使用柴油卡车，中短距离平均燃油节省超过 46%，长途运输平均燃油节省超过 48%。采用电动牵引车和电动拖车的组合，实现了无需充电的续航里程超过600公里。在丁戈尔芬的宝马集团工厂周围进行了四天的短距离和中距离试点测试，在下巴伐利亚州的马明和莱比锡的宝马集团工厂之间进行了三天的长距离测试。

Trailer Dynamics 的电子拖车的功能经过测试，以确定 BMW Group Logistik 的最佳应用场景。

“作为宝马集团，我们是第一家德国汽车制造商，是科学目标倡议‘1.5°C商业雄心’的成员，并致力于在整个价值链中实现完全气候中和的目标。因此，我们正在利用富有远见的项目来不断加速宝马集团的绿色运输物流战略。对 Trailer Dynamics 的电动拖车进行的试点测试表明，使用这种电动半挂车可显着降低标准柴油牵引车的燃油消耗，并显着增加电动卡车的续航里程。”宝马集团生产网络负责人 Michael Nikolaides 表示和物流。

与传统的半挂车不同，亚琛附近埃施韦勒拖车动力公司的电动拖车配备了自己的电池和电动驱动轴。该车轴支撑半挂车的发动机。牵引车和拖车之间主销上的集成传感器可确保最佳负载比，从而实现最佳燃油经济性。除了减少拖拉机的能耗外，电动拖车的动力轴还在启动和斜坡上提供额外的动力。与柴油卡车结合使用，即使电动拖车的电池耗尽，也能确保供应安全。

中距离测试连续四天在宝马集团丁戈尔芬工厂周围的真实物流路线上进行。路线地形要求较高的往返运输由物流服务提供商Gahr International 负责。高速公路和主干道每天行驶里程达 250 公里，首次从电子拖车和拖拉机上自动同步收集数据。这表明柴油消耗量平均减少了 46.59%。

长距离测试还在莱比锡和马明之间的真实物流路线上进行，负载超过16吨。宝马电动汽车的能源模块主要在高速公路上运输了 450 公里。与使用传统拖车和相同负载的旅程相比，平均节省了 48% 以上的柴油。该电动拖车的电池使用 100% 绿色能源进行碳中和充电，这意味着通过串联应用，单个电动拖车每年可减少约 120 吨二氧化碳排放（“Well to Wheel”）。

通过将电动拖车与电动拖拉机和 100% 绿色电力相结合，可以实现 100% 二氧化碳减排，同时实现长途路线。该场景在丁戈尔芬地区中距离测试的最后一天使用沃尔沃电动卡车进行了测试。正常负载情况下，无需充电即可行驶600多公里。

使用电动拖车时节省的燃料与其较重的重量和由此产生的较低的有效载荷相平衡，但这部分被欧盟拖车允许总重量的增加所抵消。电子拖车较高的购置成本被较低的运营成本所抵消。特别是在长距离运输中，使用电子拖车可以促进现有车队的显着脱碳，同时节省成本。

Trailer Dynamics 的愿景是通过电子拖车为经济脱碳做出重大贡献，并促进可持续且理想的零排放物流。Trailer Dynamics GmbH 首席执行官兼董事总经理 Abdullah Jaber 表示：“与我们的合作伙伴 BMW 以及货运代理商 Gahr International 和 Elflein Spedition & Transport 一起，通过这些试驾，我们正在迈出重要的下一步，使我们的愿景成为现实。”

凭借富有远见的电动拖车试点项目，宝马集团正在加速“绿色运输物流”战略的系统实施。这种跨部门战略是 BMW iFACTORY 的一个组成部分。“支持运输物流创新技术的发展对我们来说非常重要。建立此类创新有助于我们的物流合作伙伴和我们自己减少二氧化碳排放并改善整体足迹。”Michael Nikolaides 解释道。