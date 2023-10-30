据悉，总部位于新加坡的供应链解决方案提供商Inteluck已于近期宣布完成了其C轮融资，并从中获得3400万美元资金。

Inteluck在一份声明中指出，这笔融资由专注于菲律宾地区的私募机构Navegar领投，其现有投资者East Ventures跟投。而作为这笔资金的用途，Inteluck称，将会用其进一步扩大公司的市场范围和能力水平。

Inteluck于2014年在菲律宾创立，旨在通过其数字化B2B平台为企业提供供应链服务，涉及整车运输、仓储管理、国际货运代理、配送、定制供应链等解决方案。目前，Inteluck已覆盖东南亚的6个国家，货运行驶里程达近2500万公里，交付货物量超121万吨。

在市场表现方面，据介绍，Inteluck的货运卡车车队拥有超1.4万辆卡车，且公司也已为超过300家来自电信、快速消费品、制造、电商、快递等行业的国际和本地企业提供了供应链服务。

而作为发展背景，Inteluck创始人Kevin Zhang指出，随着新兴市场的迅速发展，规模可达3000亿美元的东南亚物流业正在发生显著转变。现阶段，物流并不仅仅只是关于送货的问题，更是在成本、服务质量、供应商声誉等方面都面临着深刻关注。因此，Inteluck希望能够承接这一转变，通过数据和技术促进供需双方B2B物流的现代化转型。