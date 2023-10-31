苹果公司今日发布全新的 24 英寸 iMac，搭载 M3 芯片，性能更强劲。得益于高效的 Apple 芯片，采用纤薄设计的新款 iMac 实现性能上的巨大飞跃，并有 7 种外观可选。搭载 M3 芯片的 iMac 相比搭载 M1 芯片的前代产品提速最高达 2 倍。而相比搭载 Intel 芯片的 iMac，新款 iMac 可比最畅销的 27 英寸机型提速最高达 2.5 倍，比性能最强劲的 21.5 英寸机型提速最高达 4 倍。新款 iMac 还配备宽大的 4.5K 视网膜显示屏，支持 1130 万像素和超过 10 亿种色彩，更高速的无线连接，以及与 iPhone 的无缝跨设备操作体验。新款 iMac 今日起接受订购，11 月 7 日（周二）起正式发售。

M3 芯片提供强劲动力

M3 芯片为 iMac 带来再一次的重大飞跃，内部集成 8 核中央处理器和最多达 10 核的图形处理器，并可支持最高达 24GB 的统一内存，相比搭载 M1 芯片的前代产品，速度提升最高达 2 倍。从日常使用各类生产力 app 进行多任务处理，到编辑高清照片和多条 4K 视频等创意任务，用户将可在各项任务的处理中切实感受到 M3 芯片的速度与性能。依托 M3 芯片的新一代图形处理器，iMac 支持基于硬件加速的网格着色和光线追踪，能够提供更加准确的光照、反射和阴影效果，实现极度逼真的游戏体验，并能以更胜以往的速度处理三维物体的设计和创建。而借助于 16 核神经网络引擎和最新的媒体处理引擎，iMac 还能带来速度飞快的机器学习和视频表现。

相比前代 24 英寸 iMac：

运行速度首屈一指的 Safari 浏览器 app 进一步提速最高达 30%；

Microsoft Excel 等各类生产力 app 提速最高达 30%；

游戏加载速度更快，帧率将可提升最高达 50%。

相比前代 24 英寸 iMac，创意工作者们将可：

同时编辑或回放多达 12 条 4K 视频，数量增加 3 倍；

使用 Final Cut Pro 和 Adobe Premiere Pro 制作视频，速度提升最高达 2 倍；

使用 Adobe Photoshop 等多款 app 处理照片，速度提升最高达 2 倍。

搭载 M3 芯片的 iMac 将可为原本使用基于 Intel 芯片的 Mac 用户提供截然不同的性能和功能体验，相比 21.5 英寸 iMac 机型提速最高达 4 倍，相比最畅销的 27 英寸 iMac 机型提速最高达 2.5 倍。高达 1130 万像素的 24 英寸 4.5K 视网膜显示屏可带来无与伦比的沉浸体验，无论尺寸和分辨率均可完美替代基于 Intel 芯片的 4K 和 5K 机型，外观设计也更加全能实用。此外还有业内领先的摄像头、扬声器和麦克风，Apple 芯片具备的神经网络引擎和媒体处理引擎等先进技术，还可自由选配触控 ID 功能。

初次接触 iMac 的新用户同样能够享受到以上的绝佳体验，感受相比搭载最新 Intel 酷睿 i7 处理器的 24 英寸一体机 PC 畅销机型提速高达 4 倍的优异性能。一流视效的 4.5K 视网膜显示屏所支持的像素数目，相比 24 英寸一体机 PC 的畅销机型提升高达 5 倍。此外还有迁移助理 app 帮助新用户轻松开启 Mac 体验，多种连续互通功能为新用户提供与 iPhone 及其他 Apple 设备之间轻松顺畅的跨设备操作。

领先的一体机电脑

iMac 配备业内领先的 4.5K 视网膜显示屏，最新的无线连接功能，首屈一指的摄像头、扬声器和麦克风，搭配极致纤薄的外观设计，打造出全球领先的一体机电脑。

宽大的视网膜显示屏 ：iMac 配备 24 英寸 1130 万像素 4.5K 视网膜显示屏，支持 P3 广色域、超过 10 亿种色彩和 500 尼特亮度；无论是制作演示文稿，管理小型企业，编辑照片，或者观看影视节目，均可提供鲜丽生动的视觉体验。

：iMac 配备 24 英寸 1130 万像素 4.5K 视网膜显示屏，支持 P3 广色域、超过 10 亿种色彩和 500 尼特亮度；无论是制作演示文稿，管理小型企业，编辑照片，或者观看影视节目，均可提供鲜丽生动的视觉体验。 先进的连接功能 ：支持高速 Wi-Fi 和蓝牙 5.3 ，下载速度相比前代产品提升最高达 2 倍，并可连接使用最新蓝牙配件；另外配备多达 4 个 USB-C 端口，包括 2 个支持超高速数据传输的雷雳端口，部分机型支持千兆级以太网接入标准，以及最高配置达 6K 的显示屏。

：支持高速 Wi-Fi 和蓝牙 5.3 ，下载速度相比前代产品提升最高达 2 倍，并可连接使用最新蓝牙配件；另外配备多达 4 个 USB-C 端口，包括 2 个支持超高速数据传输的雷雳端口，部分机型支持千兆级以太网接入标准，以及最高配置达 6K 的显示屏。 摄像头、麦克风和扬声器 ：配备 1080p FaceTime 摄像头和录音棚级麦克风，提供无与伦比的视频会议体验，帮助用户在家中或办公室内进行视频通话时呈现最佳的面貌与声音状态；六扬声器系统支持空间音频，提升听觉体验，使用杜比全景声播放音乐和视频时，宛若置身于影院。

：配备 1080p FaceTime 摄像头和录音棚级麦克风，提供无与伦比的视频会议体验，帮助用户在家中或办公室内进行视频通话时呈现最佳的面貌与声音状态；六扬声器系统支持空间音频，提升听觉体验，使用杜比全景声播放音乐和视频时，宛若置身于影院。 独到设计 ：iMac 提供绿色、黄色、橙色、粉色、紫色、蓝色、银色 7 种炫彩外观，可令环境氛围焕然一新；同时提供采用同系列配色、设计新颖的新款墙纸；仅及 11.5 毫米的极致纤薄一体机外观设计，只有依托 Apple 芯片才能实现。

：iMac 提供绿色、黄色、橙色、粉色、紫色、蓝色、银色 7 种炫彩外观，可令环境氛围焕然一新；同时提供采用同系列配色、设计新颖的新款墙纸；仅及 11.5 毫米的极致纤薄一体机外观设计，只有依托 Apple 芯片才能实现。 同系列配色配件和触控 ID ：配备同系列配色的键盘、鼠标和触控板；可选配支持触控 ID 的妙控键盘，轻松安全地解锁设备、使用 Apple Pay 和下载各类 app；另支持基于触控 ID 的快速用户切换，只需用手指轻按便可切换至另一用户账号。

：配备同系列配色的键盘、鼠标和触控板；可选配支持触控 ID 的妙控键盘，轻松安全地解锁设备、使用 Apple Pay 和下载各类 app；另支持基于触控 ID 的快速用户切换，只需用手指轻按便可切换至另一用户账号。 更加优秀的 iPhone 跨设备操作体验：依托于连续互通功能的神奇效果，在宽大、视效出众的显示屏上提供 iMac 与 iPhone 及其他 Apple 设备之间丝滑顺畅的跨设备操作体验；用户可直接在 iMac 上发送消息或接听电话，还可使用 iPhone 扫描文件，然后直接在 iMac 上查看；通用剪贴板可轻松复制 iPhone 上任意 app 中的图像、视频或文字，然后直接粘贴至附近 iMac 上的任意 app 中；iMac 与 iPhone 的跨设备操作，为用户提供无可比拟的独特体验。

价格与上市时间