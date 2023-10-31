苹果公司今日宣布推出新款 MacBook Pro 系列产品，搭载全新 M3 系列芯片：M3、M3 Pro 与 M3 Max。M3 系列芯片具备新一代图形处理器架构和更快的中央处理器，为 MacBook Pro 带来更强劲性能与新功能。搭载 M3 芯片的新款 14 英寸 MacBook Pro 起售价为 RMB 12999。M3 Pro 与 M3 Max 机型现提供深空黑色外观，由深色铝金属打造。

所有 MacBook Pro 机型均配备 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，可使 SDR 内容亮度提升 20%；内置 1080p 摄像头与沉浸式六扬声器音响系统，并提供丰富的连接选项。这一系列产品电池续航时间最长可达 22 小时。新款 MacBook Pro 今日起接受订购，11 月 7 日起正式发售。

M3 系列芯片登场

M3、M3 Pro 与 M3 Max 芯片是全球首批使用行业领先的 3 纳米工艺构建的个人电脑芯片。这三款芯片配备了速度更快、效率更高的新一代图形处理器。图形处理器采用突破性技术——动态缓存功能，实时分配硬件中本地内存的使用，确保每项任务仅使用所需的内存。这项技术大幅提升了要求极高的专业级 app 和游戏对图形处理器的利用和性能表现。

图形处理器还为 Apple 芯片带来硬件加速网格着色等新渲染功能，让图形处理的性能与效率双双升级，实现更为复杂的视觉场景。Mac 还首次具备了硬件加速光线追踪功能，使游戏能够渲染更准确的阴影与反射，呈现更为真实的环境。

搭载 M3 芯片的 14 英寸 MacBook Pro

相比搭载 M1 芯片的 13 英寸 MacBook Pro，搭载 M3 芯片的 14 英寸 MacBook Pro 提速最高达 60%，先进的散热系统可确保其释放 M3 的全部潜能，实现持续高性能表现。这款机型起售价为 RMB 12999。

搭载 M3 芯片的 MacBook Pro 具备如下性能：使用 Final Cut Pro 进行渲染速度相比搭载酷睿 i7 的 13 英寸 MacBook Pro 提升最多 7.4 倍，相比搭载 M1 芯片的 13 英寸 MacBook Pro 提升最高 60%。使用 Xcode 编译代码速度相比搭载酷睿 i7 的 13 英寸 MacBook Pro 提升最高 3.7 倍，相比搭载 M1 芯片的 13 英寸 MacBook Pro 提升最高 40%。使用 Microsoft Excel 处理表格速度相比搭载酷睿 i7 的 13 英寸 MacBook Pro 提升最高 3.5 倍，相比搭载 M1 芯片的 13 英寸 MacBook Pro 提升最高 40%。

搭载 M3 Pro 芯片的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro

对于程序员、创意人士、科研人员等需要处理更高需求工作流的用户，搭载 M3 Pro 芯片的 MacBook Pro 带来更进一步的性能表现，支持更多统一内存，相比搭载 M1 Pro 芯片的 16 英寸机型提速最高达 40%。

搭载 M3 Pro 芯片的 MacBook Pro 具备如下性能：使用 Adobe Photoshop 运行滤镜与其他功能的速度相比搭载最快 Intel 芯片的 MacBook Pro 提升最高 3 倍，相比搭载 M1 Pro 芯片的 16 英寸 MacBook Pro 提升最高 40%。使用 Oxford Nanopore MinKNOW 进行 DNA 序列碱基识别的速度相比搭载最快 Intel 芯片的 MacBook Pro 提升最高达 20 倍，相比搭载 M1 Pro 芯片的 16 英寸 MacBook Pro 提升最高达 36%。使用 Adobe Premiere Pro 进行基于文本的编辑速度相比搭载最快 Intel 芯片的 MacBook Pro 提升最高达 1.7 倍，相比搭载 M1 Pro 芯片的 16 英寸 MacBook Pro 提升最高达 30%。

搭载 M3 Max 芯片的 14 与 16 英寸 MacBook Pro

搭载 M3 Max 芯片的 MacBook Pro 为机器学习编程人员、3D 艺术家与视频剪辑师提供工作流所需的极致性能与功能。相比搭载 M1 Max 芯片的 16 英寸 MacBook Pro 提速最高达 2.5 倍，相比搭载最快 Intel 芯片的 MacBook Pro 机型提速最高达 11 倍。这款机型支持最高 128 GB 统一内存，助力创作者轻松处理涉及多个专业 app 和插件的大型及复杂项目，或者谱写恢弘的电影配乐，利用内存瞬间调取整个交响乐曲库。

搭载 M3 Max 芯片的 MacBook Pro 具备如下性能：使用 MathWorks MATLAB 模拟动力系统速度相比搭载最快 Intel 芯片的 MacBook Pro 提升最高达 5.5 倍，相比搭载 M1 Max 芯片的 16 英寸 MacBook Pro 提升最高达 2 倍。使用 Maxon Redshift 渲染速度相比搭载最快 Intel 芯片的 MacBook Pro 提升最高达 5.3 倍，相比搭载 M1 Max 芯片的 16 英寸 MacBook Pro 提升最高达 2.5 倍。使用 Blackmagic DaVinci Resolve Studio 降噪速度相比搭载最快 Intel 芯片的 MacBook Pro 提升最高达 2.7 倍，相比搭载 M1 Max 芯片的 16 英寸 MacBook Pro 提升最高达 65%。

新增深空黑色外观

搭载 M3 Pro 及 M3 Max 的 MacBook Pro 提供深空黑色外观。这种外观采用了开创性的化学成分，形成阳极氧化涂层，大幅降低碳足迹。M3 Pro 和 M3 Max 机型还提供银色外观，搭载 M3 芯片的 14 英寸 MacBook 提供银色和深空灰色外观。

为升级用户带来颠覆表现

M3 Max 机型比搭载最快 Intel 芯片的 MacBook Pro 机型性能提升最高达 11 倍得益于 Apple 芯片的高能效，在运行绝大多数工作负载时，用户甚至不会听到风扇转动的声音。相比搭载最快 Intel 芯片的 MacBook Pro 机型，MacBook Pro 的电池续航时间也大幅增加最多 11 小时。Liquid 视网膜 XDR 显示屏是全球笔记本电脑中首屈一指的显示屏，持续亮度达 1000 尼特，显示 HDR 内容时峰值亮度更高达 1600 尼特，同时具有超高对比度、明艳色彩及出类拔萃的观看角度。显示 SDR 内容时亮度最高可达 600 尼特，比前代机型提升 20%。

价格与上市时间