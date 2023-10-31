今年最值得期待的新车宋L正式开启预售，发布了5个款型，包括4款后驱版本以及1款四驱版本，预售价格22-28万元，同时带来了五重预售权益。

宋L以先锋诠释感官体验，以科技书写豪华新篇，以时尚彰显独特个性，致力成为B级SUV市场先锋，为主流家庭用户带来多元化、个性化、智能化的用车新体验。

猎动先锋，一见倾心

不负“最美猎装SUV”盛名，宋L外观采用更潮流、年轻的“先锋龙颜美学”设计，低趴俯冲的车身姿态、3D龙须、游龙腰线、悬浮车顶将辨识度拉满，让龙魂躁动起来；电动尾翼、无框车门于细节处彰显个性，尽显巡猎风采；五种“寰宇系”外观颜色：火星橙、际云青、皓月白、寰宇黑、星暮灰，将星空之美，尽收眼底。

内饰设计采用“动势交错美学”，以中国结为灵感，构建出层叠、轻盈、环绕的空间秩序；三种内饰配色从自然汲取灵感：白色沙滩、丹霞晨光和旷野星空，带给用户截然不同的感官体验；NAPPA真皮、豪华麂皮等多种高级材质的应用，以及高达85%的包覆面积，让优雅和质感展露于每一处细节；大五座空间拥有2930mm的超长轴距，达到了B级车天花板，配备的一体式运动座椅，兼具通风、加热、按摩、腿托等多项舒适功能，让您拥有更愉悦的驾乘体验。

先锋操控，驾享随心

先锋不止于颜值，更要有硬核实力来打破常规。宋L采用“前-感应异步电机”和“后-永磁同步电机”的黄金动力组合架构，系统最大输出功率380kW，峰值扭矩达670N·m，零百加速4.3s；配备的自研四活塞铝合金定钳，制动响应快，使宋L百公里制动距离在36米以内，不仅跑得快，也停得稳。

操控，是猎装车的灵魂。宋L全系标配前双叉臂后五连杆底盘悬架，侧倾控制强，抓地能力好，带来人车合一的驾驶乐趣；智能阻尼车身控制系统——云辇-C，实现车辆舒适性和操控性的完美兼容；e平台3.0所采用的CTB电池车身一体化技术，使车身扭转刚度达到40400N·m/°，车身扭转形变更小，车体响应更快，比肩百万级豪华SUV；前窄后宽轮胎、iTAC智能扭矩分配系统等配置，一同助力宋L提高操控上限。

全维安全，坐享安心

比亚迪一直坚持安全是电动车最大的豪华！宋L从结构安全、被动安全、主动安全三方面，给予用户360°全维安全守护，让驾乘更安心。

宋L传承了e平台3.0的安全基因，CTB技术让刀片电池与车身地板合二为一，电池既是能量体又是结构件；超安全笼式乘员舱结构、三段式车身设计、11个安全气囊、高达83.5%的高强钢、高强铝及复合材料，最大程度保证乘员舱安全；宋L还搭载了DiPilot智能驾驶辅助系统，整车至高24个传感器，拥有疲劳监测、自动紧急制动、盲区监测等30余项安全辅助功能，时刻主动规避风险，守护安全。

先锋科技，智享舒心

数字时代，科技是先锋出行的必备品。DiLink智能座舱、DiPilot智能驾驶辅助系统及智能进入，一起构成了宋L三大智能系统。同时宋L联合众多生态伙伴，如高德地图、丹拿音响、喜马拉雅、网易云音乐等，打造丰富多样的用车场景，让用户智享舒心。

DiPilot智能驾驶辅助系统，除了提供主动安全，还带来驾驶便利，自动泊车与遥控泊车功能，大幅降低了用户的停车难度，并且停得更精准；DiLink智能座舱，采用6纳米制程芯片，集成5G基带技术，跑分55万+，综合性能行业领先；DiLink智能网联系统100%兼容安卓生态，HiFi级定制丹拿音响、DiLink专属麦克风等配置为用户开启愉悦旅途；全场景智能语音，唤醒响应时间快至400毫秒级，超过1000项核心车控功能极大提升驾驶便利；NFC与UWB数字钥匙，打造无感进入，让宋L的先锋体验，更进一阶。

作为面向主流中高端市场的先锋之作，宋L将凭借智能舒享、安全可靠，成为先锋家庭、时尚家庭，一步到位的品质升级之选；凭借先锋科技、极致操控，成为高知精英人群适度超前的新选择；凭借猎装姿态、B级尺寸，成为精致女性日常出行的时尚单品。

亮相以来一直好评如潮的宋L，目测又是比亚迪王朝网的一个大爆款。据悉，宋L将于年内正式上市。届时，B级纯电市场特斯拉Model Y一家独大的格局或将被改写。