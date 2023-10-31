两名骑手、两辆自行车、两条海岸和一次旅程，全部零排放。CAKE 是一家瑞典电动摩托车制造商，它的最新项目被称为“电动征服大陆”，这是一项涉及在无人协助的情况下乘坐电池驱动的两轮车旅行的宏伟计划。

这次旅行将从纽约的 CAKE :Site 出发，然后在西弗吉尼亚州里普利 (Ripley) 接续泛美步道 (TAT)。然后，前往新墨西哥州阿尔伯克基的旅程将主要是泥土路、碎石路、森林路和农场路。随后，两人将一路前往 66 号公路，到达终点圣莫尼卡码头，然后在位于玛丽安德尔湾的 CAKE’s LA :Site 结束旅程。

该行程于 2023 年 10 月 19 日开始，目前仍在进行中。行程结束后，两人从一个海岸到另一个海岸已经行驶了约 3,000 英里。他们都将出现在CAKE Kalk Works上。

电动征服大陆承载着多层次的野心。CAKE 创始人兼首席执行官 Stefan Ytterborn 表示：“我们追求的是零排放、不受干扰的骑行乐趣，以及对 CAKE 装备及其耐用性的不懈测试。但是，底线是包容性和可持续性，鼓舞人心。”更多的女性倾向于骑摩托车、自信、自尊和独立。我以及我出色的同事 Jackie、Sinje 和 Bobbie，感谢你们所做的一切。你们已经并将继续激励成千上万的人，在我们都需要加速的许多方面发挥引领作用。”