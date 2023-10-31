总部位于布鲁克林的文明自行车公司致力于改变城市交通，以满足通勤者不断变化的需求。早在 2020 年，该品牌就发布了 Model 1，这是一款低踏板电动自行车，具有独特的可扩展行李箱解决方案。两侧都有可扩展的行李架，用户在搬运物品时拥有很大的灵活性。现在，Civilized Cycles 正寻求通过其新型半三轮车在实用性方面进行升级。

长期以来，电动货运自行车一直被认为是日常通勤中汽车的可行替代品，但卡车呢？嗯，这正是半三轮车希望做到的。顾名思义，它的灵感来自于我们经常看到的在州际公路上行驶的大型半挂卡车，旨在提高电动自行车的牵引能力。尽管仍处于早期阶段，半三轮车项目显然拥有很大的潜力，特别是在商业方面。

在城市环境范围内运送货物可能是一件相当困难的事情，而提供一个可以轻松挤入和挤出交通的解决方案肯定会大大缩短运送时间。半三轮车遵循我们在半卡车中发现的相同公式。前面，一辆三轮电动自行车拉着一辆可以多种方式配置的拖车。有效负载能力为 750 磅，骑手现在可以选择拖运许多小东西，或一些非常大的东西（例如家具、电器和设备）。

最初的渲染图显示了一辆三轮“拖拉机”，配有顶篷，可以保护骑手免受恶劣天气的影响。它配备了舒适的带靠背的鞍座，甚至还配有可调节的踏板和车把，以确保骑手的人体工学坐姿。在前面，这辆三轮车有一个避震叉和一个 20 英寸的车轮，轮胎上有一个 4 英寸宽的轮胎。在后部，动力通过两个八英寸的车轮传送到地面，该车轮由安装在车轴上的电机提供动力。使物体停止的是一组液压制动器和手动后盘。

在技​​术方面，Semi-Trike 预计将提供三种型号：经济型配备 1,200 瓦轴电机和无链驱动器，标准版配备双电机设置，配有链条和虚拟变速箱，以及采用法雷奥/海因茨曼轮毂电机的商业选项。总体而言，预计 Semi-Trike 将采用 UL 认证的电池，以符合纽约等城市有关电池安全的法规。

至于拖车，它将配备自动调平空气悬架、带有零侧倾拖臂的定制车轴以及电动鼓式制动器，以自信地使整个拖车停止。它采用与三轮车后轮类似的八英寸车轮，并且具有高度可配置性，可以满足各种企业和个人的需求。Civilized Cycles 提到了冷藏货物储存、多个隔间和其他设置等配件。