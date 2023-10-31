动点出海获悉，总部位于新加坡的可再生能源证书 (REC) 解决方案提供商REDEX已于近日宣布成功完成了其1000万美元的A轮融资。

据了解，这笔融资由Aramco Ventures领投，来自中东、东南亚以及日本地区的部分投资者参投。根据声明，这笔资金将用于推动REDEX将业务扩展到亚洲以外的地区，并在优化REC发行和交易方面继续创新。

REDEX Group成立于2018年，能够为企业提供涵盖资产注册、验证、交易和报废的全套REC管理解决方案，从而满足企业的清洁能源需求。REDEX称，这些证书能够证实所产生的能源来自可再生能源，并且其可追溯性也能使企业实现基于间接排放形式（Scope 2，即通过购买电力、热能或制冷所产生的间接碳排放）的碳中和。

此外，REDEX旗下也拥有一个名为REHash的REC平台，能够从中跟踪和认证REC的所有权转让和报废变动，防止所有权的重复计算。据介绍，通过REHash平台，客户可以注册其可再生能源资产、买卖REC以及退役REC。

作为REDEX的发展背景，REDEX创始人兼首席执行官Jen-Wee Kang表示，现阶段，品牌对于绿色能源的需求正值上升之际，其中关于发行和退役REC的数量同比增长了一倍以上。同时，作为一种追踪可再生能源电力消耗的工具，REC由于其简单性也在不断成为企业实现间接中和排放的最方便、最实用的方法。