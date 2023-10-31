今天，大众汽车发布了其首款全电动旅行车型的第一张照片，该车型被称为大众 ID.7 Tourer。仍处于伪装状态的大众 ID.7 Tourer 基于大众 ID.7轿车车型，该车型于今年夏天在德国埃姆登投入批量生产（与 ID.4 一起）。ID.7 的两个版本将从明年开始一起生产。

大众 ID.7 Tourer 将在未来几个月内全面亮相，并将于 2024 年在欧洲推出。目前，我们不确定它是否会像标准 ID.7 一样在其他市场提供。ID.7 是一款全球车型，计划在北美和中国推出。据这家德国制造商介绍，大众 ID.7 Tourer 结合了充足的空间和高效率。在效率方面，重点是复杂的空气动力学，这使得 Cd 阻力系数为 0.24，仅略低于 ID.7 轿车的情况 (0.23)。大众汽车表示，这将使 ID.7 Tourer 实现较高的续驶里程，但该汽车制造商并未提供具体数字。

我们猜测基于 MEB 的 ID.7 Tourer 将配备与 ID.7 相同/相似的电池/动力系统设置，只是为了限制成本。对于 ID.7 Pro S 车型，91 千瓦时的电池（86 千瓦时的可用容量）转化为435 英里（700 公里）的 WLTP 续航里程。

其他值得一提的是短悬垂和长轴距，这将导致宽敞的内部空间。大众表示，ID.7 Tourer 可容纳 5 人，后备箱最多可容纳 545 升货物（装载量可达后排座椅靠背的高度）。该公司强调，后排座椅折叠后，“近两米长的货舱容积可升至 1,714 升”。

对于电动货车来说，充足的空间和相对较长的行驶里程这两个特征无疑是最重要的特征之一。那些不需要额外空间的人可以选择标准 ID.7 轿车，甚至是紧凑型掀背车。