在获得美国联邦航空局 (FAA) 认证并开始在美国进行 eVTOL 试飞仅几个月后，Archer Aviation在阿拉伯联合酋长国找到了其全电动空中出租车服务的第一个国际启动合作伙伴。通过最近签署的谅解备忘录，Archer 将致力于实施必要的基础设施，以便在阿布扎比的激励措施的翅膀（或转子）上提供商业服务。

Archer Aviation是一家电动垂直起降 (eVTOL) 飞机开发商，自 2022 年 12 月推出“午夜”飞机以来，目前一如既往地准备最终将其升空。

在成立的头五年里，Archer Aviation 已与美国联合 航空公司和美国空军等公司建立了合作关系并获得了大量投资，这种合作关系最近使美国国防部获得了价值高达 1.42 亿美元的eVTOL 采购合同。

汽车集团 Stellantis 也是长期投资者，签约专门帮助在美国佐治亚州的一家新工厂建造 Midnight eVTOL 。今年五月，Archer 开始将 Midnight eVTOL 原型机下线。

凭借美国联邦航空管理局颁发的特殊适航证书，Archer 将重点转向新大陆，希望开展全方位服务的空中出租车业务，并且似乎在阿拉伯联合酋长国找到了追求者。