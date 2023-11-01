根据Sensor Tower发布的洞察报告，2023年，韩国市场手游内购收入接近36亿美元，海外厂商收入占比超过40%。疫情以来，韩国市场手游内购收入持续上涨，达到2021年的最高水平59亿美元。2023年1-9月韩国市场手游收入近36亿美元，仍比2019年同期高出24%，2023年全年收入有望达到48亿美元。

以下为详细内容：

作为全球主要手游市场之一，韩国市场新游迭起，为本土和海外厂商提供了广阔的空间，也是中国手游出海的重要目的地。2023年，韩国市场手游内购收入接近36亿美元，海外厂商收入占比超过40%。

本报告将分析2023年韩国市场手游收入与下载量趋势，热门手游品类和题材，头部手游和发行商表现，韩国本土手游在海外市场表现以及外国手游在当地的市场表现，并通过案例分析介绍头部手游的成功经验。

韩国手游内购收入仍高于疫情前水平

疫情以来，韩国市场手游内购收入持续上涨，达到2021年的最高水平59亿美元。2023年1-9月韩国市场手游收入近36亿美元，仍比2019年同期高出24%，2023年全年收入有望达到48亿美元。

RPG手游收入比重高达58%

RPG游戏仍是韩国市场主要手游品类，2023年前三季度在韩国市场吸金超20亿美元，达到韩国市场手游总收入的58%。排名第二的策略游戏收入达到4.2亿美元，占总收入的12%。

《天堂M》问鼎收入榜、《Night Crows》成增长黑马

2023年1-9月，NCSOFT旗下MMORPG手游《天堂M》收入逼近3亿美元，问鼎韩国手游收入榜。Wemade旗下MMORPG手游《Night Crows》在本土市场吸金1.3亿美元，跃居收入增长冠军。

NEXON与Netmarble多款手游海外收入突出

2023年1-9月，NEXON旗下《碧蓝档案》和《冒险岛：枫之传说》在海外市场收入分别达1.9亿美元和1亿美元，领跑韩国手游出海市场。

Netmarble Games旗下3款棋牌手游《Jackpot World™》、《Cash Frenzy》、《Lotsa Slots》，与2款IP手游《漫威格斗:冠军之争》、《The Seven Deadly Sins》海外收入突出，入围榜单前十。

作为头部出海发行商之一，Netmarble Games在2023年1-9月期间为《Jackpot World™》等多款手游在美国市场投入超过4000万美元广告花费，推动旗下产品在美国市场保持领先地位。

韩国是中国手游出海的重要市场

海外厂商在韩国手游市场十分活跃，2023年前三季度，韩国手游畅销榜Top100产品中，海外游戏收入占比达到42%，其中28%的收入来自中国发行商。

米哈游《原神》、《崩坏：星穹铁道》、三七互娱《Devil M》、点点互动《Whiteout Survival》、海彼《Survivor!.io》以及Ujoy Games《马赛克英雄》等6款中国手游在韩国市场收入表现突出，入围在韩海外手游收入榜前十。