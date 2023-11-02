苹果宣布本月停止提供低价的 Apple Music Voice Plan（声控方案），该公司也在支持文档中进行了确认。

该公司表示：“从 11 月开始，苹果将停止提供 Apple Music Voice Plan。我们致力于为客户提供最好、最强大的音乐体验，包括沉浸式的空间音频、Apple Music Sing（带有实时歌词的功能）、直观的浏览和发现功能等等。”

苹果称，现有订阅者可以在最后一个套餐周期内继续使用 Voice Plan，但在此期间后将失去访问权限。苹果公司没有说明为什么要停止这一套餐，但表示其它 Apple Music 套餐“已经可以无缝地与 Siri 协作，我们将继续优化这一体验。”

苹果公司补充表示，现有订阅者将在最后一个计费周期结束前收到一条通知，其中包含更多信息。

Voice Plan 在国内的价格为 5 元/月，在该套餐中，用户只能通过 Siri 来访问 Apple Music，该套餐于 2021 年 12 月随 iOS 15.2 推出。

Voice Plan 可以完全访问 Apple Music 歌曲目录，但音乐播放只能通过 Siri 控制，也缺少更贵套餐中提供的一些其它功能，例如下载、空间音频和家庭共享。