全球最大的科技制造商台湾鸿海科技集团（富士康）在第四届年度鸿海科技日 (HHTD23) 上推出了新型 MODEL N 电动货车。与此同时，富士康还宣布了运动智能跨界车MODEL B的量产计划；提供了其首款家庭 SUV MODEL C 商业化生产的最新信息；并透露即将发射首颗自主研发的低轨原型卫星。

“通过新型 MODEL N 电动货车，我们展示了全方位的垂直整合能力。传统汽车公司可以利用所有这些。在短短的三年时间里，富士康展示了一系列令人瞩目的高端轿车、跨界乘用车、SUV、紧凑型皮卡、商用巴士和商用货车。”富士康董事长兼首席执行官刘扬表示。

富士康电动汽车首席战略官Jun Seki表示，富士康目前与约14家潜在客户保持联系，并有23个开发项目正在进行中。他强调了基于供应链模块化组件和基于平台的发展战略加速电动汽车开发的想法。印度和日本应该是下一个电动汽车发展潜力巨大的国家。

富士康首席战略官蒋尚义表示，垂直整合的供应链，尤其是半导体领域的供应链，支撑着富士康在电动汽车领域的韧性。而且，能够满足物联网市场多样化半导体需求的“系统代工商业模式”将能够有效节省人力、减少资金投入、缩短芯片上市时间。

两位 CSO 首次在富士康的旗舰活动上登台，增添了对电动汽车的实质性见解。HHTD23 是迄今为止规模最大的一次，共有 1,000 多名与会者，富士康的两家全球合作伙伴也首次同台：美国芯片制造商NVIDIA和德国汽车供应商采埃孚集团 (ZF Group)。每个人都为人工智能和新一代移动领域带来了新的视角。

驾驶 MODEL B 与刘董事长一同上台的 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“一种新型制造业已经出现——智能的生产，而生产智能的数据中心就是人工智能工厂。富士康是全球最大的制造商，拥有在全球范围内建设人工智能工厂的专业知识和规模。我们很高兴扩大与富士康长达十年的合作伙伴关系，以加速人工智能工业革命。”

为深化两家公司的合作：

– 富士康智能电动汽车将基于 NVIDIA DRIVE Hyperion 9 构建，这是 NVIDIA 针对自动驾驶车队的下一代平台，由其未来的汽车 SoC NVIDIA DRIVE Thor 提供支持。

– 富士康智能制造机器人系统将基于 NVIDIA Isaac AMR 自主移动机器人平台构建。

– 富士康智慧城市将采用 NVIDIA Metropolis 智能视频分析平台。

电动汽车和先进的底盘解决方案是德国汽车供应商巨头采埃孚集团的核心技术。

“电动汽车业务在亚太及全球市场增长迅速，前景广阔。采埃孚凭借一流的解决方案和合作伙伴关系，走在电动汽车创新的前沿。”采埃孚集团首席执行官 Holger Klein 表示。

“未来，两家公司将充分利用彼此的能力，扩大内燃机（ICE）和电动汽车的产品范围。采埃孚集团自 1988 年以来一直在台湾开展业务，随着我们迈向下一代移动出行，我们与鸿海的业务合作伙伴关系将进一步加强我们在亚太地区和全球的影响力。”