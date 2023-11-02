据悉，印尼宠物食品初创公司Compawnion已于近日获得了一笔由East Ventures领投的未透露具体金额的新融资。

作为这笔融资的用途，Compawnion在一份声明表示，将用其加快公司的分销和研发工作、并进一步扩大其产品组合。

Compawnion成立于2020年，旗下拥有Pawmeals和UGO两款品牌的狗粮产品。据透露，就其Pawmeals狗粮而言，该产品已售往印尼的13个城市，并实现了超10倍的利润增长。另一方面，据介绍，其新推出UGO狗粮产品主要主打不含防腐剂且耐储存的特点。

作为Compawnion的成立背景，该公司表示，现阶段，由于宠物在收养者家庭中不断得到重视、被视为家庭成员而不仅仅只是动物，印尼宠物食品市场也迎来了一段新的机遇。再加上疫情期间居家情况的增多使得当地越来越多的居民开始收养宠物，这一趋势也随之不断得到加强。因此，Compawnion希望能够帮助完善当地的宠物生态，为其提供更加健康的食品。

另一方面，从当地的市场发展来看，有数据指出，2020年期间，印尼宠物食品市场中有95%的品牌均为国际品牌，当地企业的份额仅占5%左右。相应的，当地的宠物食品进口额也达到了近1.2亿美元。数据预测，在2022至2027年期间，印尼宠物食品市场有望实现5.2%的复合年增长率。

展望未来，Compawnion透露，希望在明年进入猫粮市场，以实现产品的多元化（再作为这一策略的背景，有信息指出，印尼是一个穆斯林人口众多的国家、穆斯林人口占其总人口的86.7%。但养狗会在穆斯林群体中受到一些限制。因而与狗相比，印尼境内猫的数量会显得更多）。