根据Sensor Tower发布的洞察报告，2019年至今，全球手游市场风云变幻，仍有82款手游产品连续5年全球收入超过1亿美元，稳居长青手游俱乐部。本报告将展现全球长青手游整体面貌与核心定位，洞察热门品类与题材的长青手游市场空间，并通过用户留存、广告支出、变现策略等全方位的数据，解析长青手游持续吸引用户的成功密码。

以下为详细内容：

82款长青手游连续5年全球内购收入超1亿美元

2019年以来，全球共有82款手游产品连续5年收入超过1亿美元。截至2023年10月底，这82款手游全球累计收入之和超过2200亿美元，保持显著的长青态势。

超过70%的长青手游专注美国或全球市场

82款长青手游拥有不同的市场定位，其中30款手游收入分散在全球各市场，28款手游收入主要来自美国，主攻日本和中国市场的长青手游分别有12款和9款。

策略与RPG赛道长青手游市场空间最大

2019年以来，策略和RPG赛道的长青手游数最多，分别有17款和20款。与此同时，这两个品类的长青手游收入潜力最大，年均收入之和分别达到79亿美元和72亿美元。

长青手游在美国市场广告预算高

长青手游在美国市场投入大量的广告预算以保持领先地位。Sensor Tower数字广告分析平台Pathmatics数据显示，最近一年Plarium Global旗下手游《RAID: Shadow Legends》在美国市场的广告支出超过8000万美元。

腾讯、Playrix等发行商盛产高收入长青手游

在长青手游研发与发行方面，腾讯、Playrix、Activision Blizzard等发行商极具竞争力。腾讯旗下《王者荣耀》、《和平精英》等5款长青手游，平均每年为发行商带来52亿美元的收入。