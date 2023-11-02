FT -Se配备双电机，一个驱动前轴，另一个驱动后轮，以实现具有后偏置行为的全轮驱动设置。这些电机从“特殊”的第三代电池组中汲取能量，在计划的纽博格林赛道中，冷却将构成挑战。

绿色地狱是世界上最长的赛道之一，北环赛道布局长 12.94 英里（20.83 公里）。24小时耐力赛采用的布局更长，达到15.7英里（25.3公里）。FT-Se 的首席工程师 Fumihiko Hazama 告诉TG，公司已经有了一个目标单圈时间，但他目前不想透露。

“在纽博格林赛道周围冷却电池将非常困难。在长距离赛道上行驶非常困难，这使得电池温度更高。冷却对于这辆车的性能和速度非常重要。”

他估计它将在三秒内完成 0 到 62 英里/小时（100 公里/小时）的加速，因此 0 到 60 英里/小时（96 公里/小时）的冲刺可能会低于三秒。正常情况下，预计时速可达 155 英里/小时（250 公里/小时）。尽管这辆车的重量仍然是个谜，但 Hazama 给了我们希望，它不会是一辆重车。新电池组安装在汽车中央较低的位置，据说比目前使用的电池组更轻。

车身将采用碳纤维增强塑料（CFRP）、铝和钢的组合。理想情况下，目标是让 FT-Se “同时实现轻量化和刚性”，同时整合一些巧妙的空气动力学技术，包括用于额外下压力的大型扩散器。