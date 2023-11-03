除了系统性维护计划和备件管理之外，合作还将包括状态监测的数字解决方案。ABB 现已宣布，该订单已于 2023 年第三季度预订。所以签约已经是几周前的事情了。

简而言之，ABB 于 1995 年收到了嘉年华邮轮公司 CarnivalElation 的第一个 Azipod 订单。继该驱动器也被选用于第二艘船后，嘉年华公司已为其各个品牌的 40 多艘游轮配备了 Azipod 驱动器。

在无齿轮 Azipod 系统中，电力驱动器安装在船体的吊舱内，可以 360 度旋转。据 ABB 称，与传统轴传动相比，这提高了机动性和效率，并减少了高达 20% 的燃油消耗。据制造商估计，自 25 年前首次安装在游轮上以来，Azipod 技术仅在游轮领域就节省了超过 100 万吨燃料。

“该协议及其 15 年期限进一步加强了 ABB 与嘉年华公司之间的长期合作。我们非常自豪能够确保嘉年华公司的游轮充分受益于优化的维护计划、服务提供以及我们在全球范围内访问我们的数字服务。”ABB 海事与港口部门负责人 Juha Koskela 评论道。

嘉年华公司海洋技术高级副总裁 Michael Kaczmarek 表示：“这项协议有助于优化我们的长期船队绩效，同时支持我们在全球运营中进一步提高能源和燃油效率并减少排放的持续努力。” 维护成本和备件规划的可预测性还为规划、程序和船舶性能带来了明显的长期效益。Kaczmarek 表示：“我们认为这项战略合作协议是通过与关键技术供应商合作实现船舶性能目标的一个很好的例子。”