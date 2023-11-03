在苹果公司今天举行的 2023 第四财季报告电话会议期间，CEO 库克被问及人工智能（AI）相关问题，并透露了部分细节。

如果你仔细看我们在 AI 和机器学习方面做了什么，以及我们是如何使用它们的，那么这些就都是我们产出每件产品不可或缺的“基础技术”。

比如我们的 iOS 17，它包含了个人语音和实时语音信箱等功能，AI 就是这些功能的核心。你还可以进一步了解手表和手机上的一系列“救生”功能，比如跌倒检测、车祸检测和手表上的心电图。若没有 AI，这些功能就无法实现。

这些功能的背后使用了人工智能和机器学习，但我们并没有刻意用“AI”这些字眼来宣传它们，是因为我们在宣传中更希望从消费者角度出发，为其带来更有价值功能。

在生成式 AI 方面，我们已经展开各项工作，不过我不打算详细介绍。你可以肯定的是，我们正在投入相当多的资金，我们会负责任地去做。随着时间推移，你会看到以这些技术为核心的产品将得到进步。