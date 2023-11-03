苹果公司今天公布了 2023 财年第 4 财季（2023 年第 3 季度）财报，其中 iPad 业务收入为 64 亿美元，而去年同期为 72 亿美元，下降了 11%。

苹果公司首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）在随后的电话会议中表示，由于 2023 年没有推出新的 iPad 产品，预估该产品收入在下个季度“大幅减速”。

库克表示，尽管 iPad 业务收入同比下降了 11%，但是 iPad 依然为平板电脑设定了“黄金标准”。

库克表示 2022 年由于供应链紧张，很多压抑的需求在去年第 3 季度得到释放和满足，因此今年的各项销售数据进行比较会比较“难看”。

库克承认苹果公司今年没有推出任何新的 iPad 产品，也几乎证实苹果不会在 11 月或 12 月推出新款 iPad：

我们预计，由于我们调整了产品的发布时间，iPad 和可穿戴设备、家居和配件的同比收入表现将比第 3 季度大幅放缓。

在 iPad 上，我们去年第 4 季度推出了新的 iPad Pro 和第 10 代 iPad。