苹果公司发布了2023财年第四财季及全年财报，第四财季营收为894.98亿美元，同比下降1%；净利润为229.56亿美元，同比增长11%；每股摊薄收益为1.46美元，同比增长13%；苹果公司第四财季大中华区营收为150.84亿美元，同比下降2%。

苹果公司第四财季每股收益和营收均超出华尔街分析师此前预期，但其总营收连续第四个财季下降，且除了iPhone业务以外的其他所有硬件业务均出现了同比下滑，从而导致其盘后股价下跌逾3%。

按产品划分：

苹果公司第四财季来自于iPhone的营收为438.05亿美元，相比之下上年同期为426.26亿美元，基本符合分析师预期。据LSEG提供的数据显示，分析师此前平均预期苹果公司第四财季来自于iPhone的营收将达438.1亿美元；

来自于Mac的营收为76.14亿美元，相比之下上年同期为115.08亿美元，未能达到分析师预期。据LSEG提供的数据显示，分析师此前平均预期苹果公司第四财季来自于Mac的营收将达86.3亿美元；

来自于iPad的营收为64.43亿美元，相比之下上年同期为71.74亿美元，超出分析师预期。据LSEG提供的数据显示，分析师此前平均预期苹果公司第四财季来自于iPad的营收将达60.7亿美元；

来自于可穿戴设备、家用产品及配件的营收为93.22亿美元，相比之下上年同期为96.50亿美元，未能达到分析师预期。据LSEG提供的数据显示，分析师此前平均预期苹果公司第四财季来自于可穿戴设备、家用产品及配件的营收将达94.3亿美元；

来自于服务的营收为223.14亿美元，相比之下上年同期为191.88亿美元，超出分析师预期。据LSEG提供的数据显示，分析师此前平均预期苹果公司第四财季来自于服务的营收将达213.5亿美元。