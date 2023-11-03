三星以17.2%的份额连续第四个季度占据市场榜首；

小米以16.6%的份额位居第二，vivo以15.9%的份额紧随其后；

苹果创下季度出货量新高，突破250万部；

一加以29%的份额位居入门级高端机市场榜首；

vivo是前五大品牌中增长最快的品牌，同比增长11%；

在整体市场中，传音品牌增速最快，同比增长41%。

根据Counterpoint印度智能手机月度追踪的近期研究，虽然苹果于2023年第三季度（7月至9月）创下季度出货量新高，但印度智能手机同期出货量持平。在经历了近一年的下滑后，印度智能手机市场正显示出复苏迹象，消费者需求在主要节日旺季到来之际逐渐回升。

针对目前市场动态，高级研究分析师Shilpi Jain表示：“手机品牌厂商于2023年第三季度纷纷推出新终端，并不断丰富产品渠道，为即将到来的节日旺季做准备。我们看到，一些产品发布颇具特色，5G以及大内存 (8GB) 等主要功能在入门级智能手机（10000印度卢比,约合人民币880元）中开始得到普及。高端市场和5G是两个重点领域，有多款产品上市。现在，许多手机品牌厂商与金融机构合作，宣传购买新终端的每日费用低廉实惠，并推出具吸引力的贷款购机计划。市场逐步趋向增长，而且我们发现消费情绪在节日旺季表现积极。受益于需求压抑、长时间的节日旺季以及5G升级步伐加快，印度智能手机市场将在下一季度实现增长。”

印度智能手机市场销售份额，2022年Q3 vs 2023年Q3

针对竞争格局与品牌分析，研究分析师Shubham Singh表示：“得益于A和M系列的成功，三星连续第四个季度保持领先地位，份额达到17.2%。三星通过多元化策略保持竞争优势，包括通过更强的激励措施和跨渠道价格平等积极推进线下市场，专注于增长最快的高端市场，以及通过最新的超高端产品推出创新成果。紧随三星之后的是小米，得益于市场对红米12系列的强劲需求以及线下扩张，市场份额达到16.6%。小米有效地利用了在经济型市场提5G技术的机会。消费者对该公司最新的红米12 5G 系列反响热烈。”

“vivo继续保持第三名的位置，不过是前五大品牌中增长最快的品牌，同比增幅达到11%。强大的线下实力、专注于CMF（色彩、材料、表面处理）设计，以及通过其子品牌IQOO定位中高端市场，推动消费者对vivo的需求增长。在整体市场中，传音品牌增速最快，同比增长41%。苹果在印度经历了高速发展阶段，录得34%的同比增长。2023年第三季度也标志着苹果在该国出货量的季度之最，超过250万部。印度作为全球第二大智能手机市场，已经开始向高端方向发展，而苹果又恰逢其时，通过推出终端和贷款购机优惠从这一趋势中获益。作为入门级高端市场（30000至45000印度卢比，约合人民币2500-4000元）的榜首品牌，一加凭借OnePlus 11R的强劲销量占据29%的市场份额。”

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