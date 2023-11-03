埃隆・马斯克在英国举行的首届人工智能安全峰会上表示，希望建立一个“第三方裁判”，可以监督领先的 AI 公司在做什么，至少要在他们存在顾虑时发出警报。

马斯克表示，人工智能是一把 “双刃剑”，并指出，这项技术在他看来至少有 80% 的机率对人类有益，20% 的几率会带来危险。

他强调，人工智能是人类“最大的威胁”之一，这是人类历史上第一次出现比我们聪明得多的东西，不清楚是否可以控制这样的东西（AI），“但我认为我们可以立志引导它朝着有利于人类的方向发展。”

“我不确定公平的规则是什么，但在进行监督之前，你必须从洞察力开始。”马斯克说道。

英国昨日发表了一份由包括中国、美国、欧盟在内的 28 个国家联合签署的宣言——《布莱切利宣言》。这是全球第一份针对 AI 领域的国际性声明，旨在关注对未来强大人工智能模型构成人类生存威胁的担忧，以及对人工智能当前增强有害或偏见信息的担忧。

在此次峰会上，中国科技部副部长吴朝晖率团出席此次峰会，参与人工智能安全等问题讨论，积极宣介中方提出的《全球人工智能治理倡议》，并将与相关国家开展双边会谈。该倡议围绕人工智能发展、安全、治理三方面系统阐述了人工智能治理中国方案。

简单来说，全球 28 个国家一致认为，人工智能会对人类构成潜在的风险，最终达成了这一宣言，重点是关注与人工智能相关的风险，建立对这些风险的科学理解，并制定跨国政策来减轻或避免这些风险。

马斯克表示，他认为在人工智能领域，人们非常担心政府会在搞清楚该怎么做之前就急于制定规则，但现在看来并不会。