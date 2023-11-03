IBU-Tec Advanced Materials 推出了钠离子电池正极材料。这家总部位于魏玛的德国公司声称是欧洲第一家大量生产和商业销售氧化锰钠（NMO）的制造商。迄今为止，IBU-Tec Advanced Materials 主要以其 LFP 电池材料而闻名。2023年春季和2022年11月，该公司宣布了电动汽车用LFP正极材料开发和生产的订单。现在，这家位于魏玛的公司正在跟进一款名为 IBUvolt NMO 的新产品，其中 NMO 代表钠锰氧化物。

IBU-Tec 表示，新的 NMO 产品“构成了不需要锂或其他稀有原材料的新型钠离子电池的基础”。该材料主要设计用于小型电动汽车（例如城市内交通）以及固定储能系统。

IBU-tec表示，自2021年以来，它已经在推进NMO从实验室规模到工业规模的开发和优化。据该公司称，它开发了一种两阶段工艺，可应用于LFP正极材料工厂，并应能显着促进NMO的发展。与以前已知的制造方法相比，生产更加节能。

NMO 主要由环境中经常出现的物质组成。钠是地球上第六种最常见的元素，可以从海盐或盐丘等中提取。锰是继铁和钛之后第三大常见金属。因此，钠离子电池的生产成本比锂离子电池更便宜，也更环保。新的电池类型也被认为非常安全。与锂离子电池相比，其缺点包括能量密度较低和重量较高。

“IBU-tec 已经是欧洲 LFP 正极材料的技术领导者。有了钠离子电池，下一代创新电池已经处于起步阶段 – IBU-tec 再次成为先驱和创新驱动者之一。”IBU-tec 首席执行官 Jörg Leinenbach 说道。“这将使我们能够在电池领域更广泛地定位自己，并在另一个增长市场中定位自己。”

据报道，IBU-Tec Advanced Materials AG 于 3 月中旬成立了 IBUvolt Battery Materials GmbH，以反映电池材料业务日益增长的重要性。