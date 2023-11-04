英国客车制造商 Alexander Dennis Limited (ADL) 在与比亚迪的电动客车合作之外推出了两款新的 BEV 车型。Enviro100EV 和 Enviro400EV 电动巴士于 2022 年推出，现已在英国和爱尔兰上市。

ADL 将立即开始处理这两种车型的客户订单。该制造商的目标是在“2024 年头几个月”进行首批交付。Enviro100EV 是中巴，Enviro400EV 是十一米双层巴士。ADL 去年在伯明翰举行的 2022 年欧洲客车博览会上推出了这两款车型。它们基于 BEV 和 FCEV 的新集团平台，ADL 表示该平台融合了“整个 NFI 集团的见解”。新款电池电动双层汽车继续使用 Enviro400EV 名称，这意味着它与比亚迪 – ADL 合作之前的电动双层汽车同名。然而，它们在结构上是不同的。

这些差异如下：比亚迪和ADL于2019年推出的Enviro400EV配备了两个比亚迪电机，每个电机最大功率为150千瓦，以及比亚迪磷酸铁电池，车载功率为375或382千瓦时。该模型可容纳 87 名乘客，其中 72 人为座位。规定的射程可达 160 英里（约 257 公里）。Enviro400EV 目前由 ADL 独家负责设计，据称峰值功率为 410 kW，并将提供两种电池选项（472 kWh 或 354 kWh）。ADL 正在改用 NMC 进行细胞化学研究。制造商指定的载客量为 96 名乘客，最大航程为 260 英里（约 418 公里）。