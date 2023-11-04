根据小鹏汽车官方消息，该公司即将推出一款全新车型——小鹏P7i。这款新车将于11月6日正式发布，并将搭载容量为64.4千瓦时的磷酸铁锂电池组。

根据之前的报道，新款小鹏P7i的入门级车型将会配备容量比现有车型更小的电池组，CLTC续航里程也将降至525公里。智能驾驶方面，作为国内第一家实现量产智能辅助驾驶全栈自研汽车品牌的小鹏汽车，在新款P7i上搭载了最新的XNGP全场景智能辅助驾驶系统和XNet深度视觉感知系统。这些技术可以实现无图、全场景和点到点的智能驾驶功能。

此外，在今年的1024小鹏汽车科技日活动中，小鹏汽车宣布将再次扩大城市NGP版图，并计划在今年年底覆盖至50个城市。同时，他们还引入了“AI代驾”功能。

从曝光的照片来看，新款小鹏P7i延续了现款在售车型的外观设计，包括其轿跑风格的车身尺寸（长宽高：4888/1896/1450毫米，轴距2998毫米）以及隐藏式门把手和无框车门等设计。

内饰方面，新款小鹏P7i搭载了10.25英寸全液晶仪表盘和14.96英寸中控屏，并采用全新的高通骁龙8155智能座舱芯片以及Xmart OS 4.0车机系统。这些升级使得新款小鹏P7i在功能性方面有了显著的提升。