首款法拉利电动汽车距离问世还有两年时间，但这家意大利跑车制造商的进展速度比预期要快。在汽车制造商第三季度财报发布后解释说，“法拉利的第一个全电动车型项目正在按计划进行，但对于某些流程，我们甚至提前了。”据《汽车新闻》报道，法拉利在该项目的某些技术方面的进展速度比预期更快。这可以节省法拉利开发首款电动汽车的时间，因为技术人员可以更快地解决问题。

当被问及如何使电动法拉利的利润与其他车型保持一致时，维尼亚表示，该公司“在优化方面取得了很大进展”。

法拉利领导人解释说，电动汽车的开发正在“按计划进行”。维尼亚还补充道，“我们在第三季度向前迈出了一大步。”

维格纳指的是摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯的一个问题，他问我们什么时候可以知道谁是电池供应合作伙伴。法拉利保守着许多秘密，看起来这将是另一个秘密。Vigna 告诉乔纳斯，“我们甚至没有透露 26 和 SF90 的电池供应商”。“这是我们想要保留的重要部分。”

Vigna 没有透露供应商信息，但表示法拉利有望在 2025 年最后一个季度推出首款电动汽车。该汽车制造商计划到本世纪末，电动汽车将占其产品线的 40%。法拉利正在建造一座新的电动超级跑车工厂。该工厂位于其家乡意大利马拉内罗，将生产电动汽车和混合动力汽车的电动机、逆变器和电池。它还将包括组装。Vigna此前表示，电子工厂将于 2024 年 6 月准备就绪。