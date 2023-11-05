科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.10.30-2023.11.05）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

随着今年份东南亚数字经济报告的发布，尽管在增速方面相比于去年有所放缓，面对可能并不那么乐观全球经济局势，东南亚依然保持住了上涨的发展趋势、使其数字经济总GMV在今年有望达到2180亿美元。当然，这其中并不仅仅只有来自于收入层面的大力推动（2016年时仅为120亿美元，今年则为1000亿美元），在其中的一些国家和一些行业，这里依然有着值得人们关注的亮点。

一方面是“印尼”。得益于庞大的人口规模，印尼在东南亚数字经济GMV中的份额依然继续遥遥领先，从上年的760亿美元增加到了820亿美元。不过，如果从增速的角度上来看，印尼8%的增速可能稍显“落后”。与之相对应的是，越南以其近20%的增速成为了其中的榜首（从250亿美元增长至300亿美元）。

另一个值得关注的地方是旅游业务。在经历了一年的变化后，随着疫情阴霾的褪去，东南亚地区旅游行业的GMV份额从上年的180亿美元增长至了300亿美元，以近70%的增幅大幅领先于电商、食品&交通出行、以及在线媒体这三大另外的数字经济行业。并且报告强调，就旅游业而言，其乘客量恢复了80%，并在旅游需求层面看到了40%的提升。

当然，从旅游行业出发，在国家层面，以新加坡为例，在该国220亿美元的数字经济GMV份额中，旅游业将在其中占据70亿美元的部分（最大占比的为电商，为80亿美元左右），并且其增幅也达到了惊人的38%。而到了菲律宾，其旅游业的增幅更大，从超10亿美元增长至了近30亿美元···

展望未来，不仅仅只局限于上述提到的旅游行业，报告认为，有利的人口结构、不断增长的财富以及日益城市化的人口为东南亚数字经济的未来增长也奠定了强有力的基础。而从这一点来看，在后续的“数字十年”中，面对1万亿美元的数字经济GMV目标，东南亚所能承受的期待似乎也并非那么遥不可及。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

KIP收盘6000万美元规模的东南亚风投基金：据悉，Korea Investment Partners (KIP)旗下新加坡团队KIPSEA已成功为其首个东南亚旗舰风投基金筹集了6000万美元资金。

KIP在一份声明中表示，KIP Southeast Asia Venture Fund I吸引了来自韩国、中国香港和新加坡的机构投资者的款项，包括三星人寿保险、韩国开发银行、韩国成长投资公司、D.camp、Woomi Global、 Mirana Ventures 和韩国投资证券亚洲公司。据了解，该基金将致力于投资东南亚地区中的种子期到B轮之间的高增长科技初创企业、其中一小部分将留给希望进军该地区的韩国公司、并将重点关注金融科技、地产科技和企业软件等领域。

Capital A将通过SPAC合并在纳斯达克上市品牌管理业务：亚航母公司Capital A周三宣布，计划通过与特殊目的收购公司（SPAC）Aetherium Acquisition Corp（下称AAC）达成协议，将通过SPAC合并的方式在纳斯达克证券交易所上市其品牌管理部门。

Capital A表示，公司已同AAC签订了意向书，拟定同Capital A International进行业务合并。据悉，拟定合并的业务合并将使Capital A International成为一家新的投资和战略发展公司，以此发掘“亚航”品牌及其在航空、旅游&酒店、数字技术方面的核心能力。Capital A International将拥有亚航品牌和租赁业务的100%的股权，并计划通过品牌使用费和飞机租赁获得收入。此外，它将参与战略收购、孵化和合作伙伴关系业务，希望以此为企业家提供平台。据透露，根据对亚航品牌的独立估值，拟议业务的合并指示性股权价值将为10亿美元。

新加坡金融管理局禁止星展银行在半年内收购新企业：据悉，新加坡金融管理局（MAS，该国央行）已禁止星展银行（DBS Bank）在半年/六个月内收购新企业。作为背景，此前，星展银行的数字银行服务在今年内曾多次出现中断（最近一次为10月14日发生）。据了解，禁令生效期间，星展银行不得对其IT系统进行非必要的更改（与安全相关的更改除外）。此外，MAS也在一份声明中表示，该银行也不能缩减其在新加坡的分行和ATM网络的规模。

TikTok的印度同行Roposo进入印尼市场：据悉，在印尼政府颁布了针对社交媒体平台的电商服务禁令后，印度视频分享社交媒体平台Roposo选择了进入印尼市场。不过，值得一提的是，尽管Roposo同样拥有电商服务功能，但该平台强调，其于印尼推出的应用程序并不包含此服务，并且，平台的重点是“扩大用户群并指出印尼的创作者生态。”据了解，Roposo的在线购物功能在印度每天能促成超10万笔交易，活跃用户达8000万+。此外，Roposo透露，已有200多名创作者加入了印尼版Roposo，平台在印尼的日均观看人数近100万（公司的目标是在明年将这一数字增加到1000万）。

投融资

供应链解决方案提供商Inteluck获得3400万美元融资：Inteluck于2014年在菲律宾创立，旨在通过其数字化B2B平台为企业提供供应链服务，涉及整车运输、仓储管理、国际货运代理、配送、定制供应链等解决方案。目前，Inteluck已覆盖东南亚的6个国家，货运行驶里程达近2500万公里，交付货物量超121万吨。

可再生能源证书解决方案提供商REDEX获得1000万美元融资：REDEX Group成立于2018年，能够为企业提供涵盖资产注册、验证、交易和报废的全套REC管理解决方案，从而满足企业的清洁能源需求。REDEX称，这些证书能够证实所产生的能源来自可再生能源，并且其可追溯性也能使企业实现基于间接排放形式（Scope 2，即通过购买电力、热能或制冷所产生的间接碳排放）的碳中和。

宠物食品公司Compawnion获得新一轮融资：Compawnion成立于2020年，旗下拥有Pawmeals和UGO两款品牌的狗粮产品。据透露，就其Pawmeals狗粮而言，该产品已售往印尼的13个城市，并实现了超10倍的利润增长。另一方面，据介绍，其新推出UGO狗粮产品主要主打不含防腐剂且耐储存的特点。

作为Compawnion的成立背景，该公司表示，现阶段，由于宠物在收养者家庭中不断得到重视、被视为家庭成员而不仅仅只是动物，印尼宠物食品市场也迎来了一段新的机遇。再加上疫情期间居家情况的增多使得当地越来越多的居民开始收养宠物，这一趋势也随之不断得到加强。因此，Compawnion希望能够帮助完善当地的宠物生态，为其提供更加健康的食品。

观点&观察

中国和印度可以为印尼的净零目标带来哪些启发：我最近连续访问了深圳和班加罗尔，而这两个亚太地区主要城市的能源转型进展非常引人深思。两地的人均GDP都高于其国家的平均水平。深圳去年的人均GDP为25000美元，而中国的全国平均水平约为12700美元。另一方面，当地经济学者告诉我，班加罗尔的人均GDP为超过25400美元，而印度的全国平均水平接近2400美元。

这两个城市在电动车方面也有相当特殊的动态。到2030年，印度最富裕的城市班加罗尔的电动汽车保有量预计将从现在的7.5万辆增加到230万辆。与此同时，截至2021年底，深圳拥有电动公交车2万辆、电动出租车2.4万辆、私营电动汽车6万多辆。并且事实上，当地电动汽车占私家车总数的 25%，道路上行驶的汽车数量超过25万辆。到2025年，这一数字预计将飙升至75万。

“数字十年”第三年，东南亚正在变局中逆流而上：日前，谷歌、淡马锡、贝恩联合发布了今年份的东南亚数字经济报告——《e-Conomy SEA 2023》。在由这三家机构定义的东南亚“数字十年”（2021-2030）的第三年之际，面对当下全球不甚明朗的前景，基于报告，不难发现东南亚却也正在走出一条自己的道路。

根据本次第八版的数字经济报告（报告于2016年首次发布，后续每年一更），尽管全球宏观经济正被不确定性的阴霾所笼罩，该地区数字经济GMV仍呈现持续上升趋势，预计将从去年的1950亿美元增长到2180亿美元，达到11%的增幅。