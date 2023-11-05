Polestar通过在英国的两项战略合作伙伴关系（其中Ohme作为家庭充电合作伙伴）和绿色能源提供商Octopus Energy加强了其减少碳足迹的承诺。

此次三方合作将为英国的 Polestar 客户提供更便宜的家庭充电和路上充电，并可选择通过为家庭充电提供可再生能源来减少碳足迹。此次长期合作伙伴关系为购买新车或二手车的零售和车队客户提供标准安装 Ohme 充电器的优惠价格，起价为 925 英镑。2023年10月1日至12月31日期间，通过polestar.com下新订单或二手订单的私人客户 将免费获得标准安装的Ohme EV家用充电器或900英镑的Octopus Electroverse公共充电积分。

此外，Polestar 还与绿色能源供应商 Octopus Energy 合作，当客户将能源供应转向 Octopus 时，将提供 30 英镑的积分，以便在家里获得更便宜的绿色电动汽车充电费，并通过 Electroverse 获得高达 8% 的公共充电折扣应用程序。

Polestar 是全球唯一在 LCA（生命周期评估）中向客户提供其汽车对气候影响完全透明的制造商之一，强调了使用可再生能源为汽车充电以实现盈亏平衡点（即该点）的重要性。与汽油或柴油相比，汽车不再向环境排放二氧化碳。该评估还帮助 Polestar 在三年内将Polestar 2远程双电机在制造阶段的碳使用量从 26.2 吨二氧化碳当量减少了 3.1 吨，达到 23.1 吨。

使用 Octopus 等为家中提供 100% 绿色电力的供应商的客户，可以将 Polestar 2 的盈亏平衡点从使用化石燃料产生的能源充电的约 50,000 英里（79,000 公里）减少到约 30,000 英里（49,000 公里） ）。

使用 82kWh 电池和 Ohme 智能充电器（如智能八达通 Go）为 Polestar 2 远程单电机充满电，可行驶 406 英里（WLTP），仅需 6.15 英镑。相比之下，按标准可变关税收费将花费 22.96 英镑。在一年内，与标准可变资费相比，使用Intelligent Octopus Go的客户可以节省600英镑的充电成本。Ohme 还为驾驶员提供了在国家电网可再生能源发电量最高时为汽车充电的选择，从而进一步降低二氧化碳排放量。