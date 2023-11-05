特斯拉首席执行官埃隆·马斯克最近有机会参观了位于德国柏林附近格伦海德的特斯拉柏林勃兰登堡超级工厂。据报道，除了对室内装饰发表一些声明外，马斯克还透露，该工厂预计将致力于生产特斯拉下一代价格实惠的电动汽车。

据报道工厂相关新闻的 Twitter/X 柏林超级工厂新闻频道报道，马斯克在访问期间宣布，即将推出的 25,000 欧元电动汽车（在美国被称为 25,000 美元的电动汽车）将在柏林生产。我们试图找到该报道的更多证实，但显然，该演讲仅限于员工，并且没有视频。该消息已被多家特斯拉相关网站（包括Teslarati和Torque News）分享，这表明这是有可能的。

与此同时，马斯克向该团队表示祝贺，并赞扬了这家为欧洲市场生产特斯拉 Model Y的工厂。他还透露，整个工厂将被艺术品覆盖。目前已有多幅涂鸦作品，但就装饰而言，这似乎只是一个开始。

众所周知，特斯拉的下一代车型——本质上是经济实惠的电动汽车及其自动驾驶机器人出租车——被分配给即将建成的墨西哥超级工厂。然而，一份报告表明，该车可能是在德克萨斯州开发和最初生产的。

价格实惠的特斯拉电动汽车有望比特斯拉赛博卡车“更加传统”。马斯克表示，它也将是“酷”、“漂亮”和“实用”的。该车预计还将大批量生产——每年可能生产数百万辆。

在墨西哥生产价值 25,000 美元的汽车，在欧洲生产价值 25,000 欧元的汽车可能很有意义。它还可能在中国或亚洲其他地方的另一家工厂进行生产。无论选址如何，距离这款新车型的推出很可能至少需要几年的时间，因为特斯拉首先必须完成开发并采用全新的制造工艺建造新的制造设施，以从根本上削减成本。