彭博社马克・古尔曼 (Mark Gurman) 表示，苹果要想真正重振其业务，需要一件具有标志性的“大事”。本着这种精神，该公司正在着手进入混合现实和电动汽车市场。

他指出，苹果汽车还有很长的路要走，但这种汽车有望在 2030 年之前问世；而 Vision Pro 头显已经确认会在“明年初”发售，这是苹果进军混合现实行业的重大举措。

实际上，近年来我们经常能听到关于苹果在汽车研发方面所取得的成果。古尔曼指出：“苹果汽车仍有出路”，但不要指望苹果会在近期为这个项目发布任何产品。”

除此之外，苹果分析师郭明錤今年 9 月发表了另一份声明，称苹果汽车 Apple Car 团队将在今年底前重组。他认为这个项目目前完全处于“销声匿迹”的状态，并怀疑“苹果汽车能否在未来几年内投入大规模生产”。

长期以来众多爆料显示，苹果汽车项目 Project Titan 目标是完全自动驾驶汽车，在驾驶时几乎不需要人为干预，但现阶段看来似乎很难实现。

Project Titan 传闻可以追溯到 2014 年，当时第一次泄漏描述了 Project Titan 专注于汽车。苹果成立了 SixtyEight Research 空壳公司，并开始在加州 SG5 工厂工作。

Project Titan 团队经历了许多变化。Bob Mansfield 于 2016 年接任项目负责人，当时表示苹果不会直接与特斯拉竞争。